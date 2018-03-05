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إسرائيل تتقدم للأردن بطلب رسمي لتعيين سفير جديد في عمان

 

الناطق باسم الحكومة الأردنية يعلن أن وزارة الخارجية تقوم باتخاذ الاجراءات الدبلوماسية المتبعة لإعداد ردّ رسمي على الطلب الاسرائيلي.

 

ميدل ايست أونلاين

تل أبيب عيّنت امير فايسبرود سفيرا في انتظار رد عمان

عمان - أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الاعلام محمد المومني الاثنين أن إسرائيل طلبت رسميا من الأردن تعيين سفير جديد لها لدى المملكة، مؤكدا ان الخارجية الأردنية بدأت اتخاذ الخطوات اللازمة ليكون هناك رد رسمي حول هذا الطلب.

وقال المومني وهو أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحافي "وصل للأردن طلب استمزاج رسمي من قبل إسرائيل في ما يختص بالسفير المسمى من قبل تل ابيب ليكون سفيرا في المملكة الأردنية الهاشمية"، مضيفا أن "هذا الطلب وصل رسميا من يومين".

وأوضح أن "وزارة الخارجية تقوم الآن باتخاذ الاجراءات الدبلوماسية المتبعة في مثل هذه الأحوال ومخاطبة عدد من مؤسسات الدولة ليكون هناك رد لإسرائيل حول هذا الاستمزاج بشكل رسمي".

وكانت إسرائيل أعلنت في الثامن من فبراير/شباط أنها عينت سفيرا جديدا في الأردن في اطار عملية التطبيع بين البلدين بعد أشهر من التوتر إثر مقتل أردنيين اثنين برصاص عنصر أمن إسرائيلي داخل حرم السفارة في عمان.

وأعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان أن امير فايسبرود عيّن سفيرا جديدا لدى الأردن.

وقتل أردنيان برصاص موظف في سفارة اسرائيل في عمان في 23 يوليو/تموز 2017 في محيط السفارة.

وسمحت عمان للموظف بالمغادرة مع طاقم السفارة لتمتعه بالحصانة وأثار استقباله بحفاوة في اسرائيل غضبا في الأردن.

وادّعى حارس الأمن الذي يحمل صفة دبلوماسي أنه تعرض لمحاولة طعن من قبل عامل أردني بمفك كان يستخدمه في تركيب قطع أثاث في شقة سكنية تتبع السفارة. وقتل صاحب الشقة على سبيل الخطأ على ما يبدو.

وعاد الموظف بعد استجوابه في الأردن إلى إسرائيل حيث استقبله رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مع السفيرة في عمان.

وقالت عمان حينها إنها لن تسمح لطاقم السفارة الإسرائيلية بالعودة ما لم تفتح اسرائيل تحقيقا جديا في القضية يحقق العدالة وتقدم اعتذارها.

وقالت الحكومة الأردنية في 18 يناير/كانون الثاني أن اسرائيل عبرت رسميا عن "أسفها وندمها" على مقتل الأردنيين وعلى مقتل القاضي رائد زعيتر في 2014 برصاص جندي اسرائيلي على معبر جسر الملك حسين، مبدية استعدادها لتعويض عائلات الضحايا.

والأردن وإسرائيل يرتبطان بمعاهدة سلام منذ العام 1994.
 

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