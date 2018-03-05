روحاني لا يرى حلا للأزمة السورية سوى بدعم الأسد

طهران - اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني الاثنين ان السبيل الوحيد لانهاء الازمة في سوريا هو دعم الحكومة السورية.

وقال روحاني اثر لقاء في طهران مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بحسب موقع الرئاسة الايرانية "ان السبيل الوحيد لانهاء الازمة السورية هو دعم الحكومة المركزية في دمشق".

وايران داعم رئيسي للرئيس السوري بشار الاسد وقد ارسلت مستشارين عسكريين و"متطوعين" يقاتلون الى جانب قوات النظام.

واضاف روحاني ان اولويات فرنسا وايران في سوريا هي نفسها لجهة القضاء على "الارهاب" ومساعدة الشعب السوري.

لكن فرنسا تندد بشدة بالحملة العسكرية التي يشنها نظام الرئيس السوري بشار الاسد على الغوطة الشرقية، آخر معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق.

وفي اتصال هاتفي الاحد، حض الرئيس ايمانويل ماكرون نظيره الايراني على ممارسة "الضغوط الضرورية" على النظام السوري لوقف هجماته على الغوطة.

وصرح لودريان للصحافيين ان المسؤولين الايرانيين ابدوا "قلقهم الكبير حيال الوضع الانساني في سوريا واعربوا عن رغبتهم في انهاء هذه الكارثة".

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا بأن ضربات استهدفت جبهات القتال قرب بلدة حرستا وقريتي بيت سوى وحوش الأشعري. وأضاف أن 45 شخصا قتلوا وأصيب 190 اليوم الاثنين.

وذكر الإعلام الحربي التابع لجماعة حزب الله حليف الحكومة أن الجيش السوري سيطر على قرية المحمدية على الطرف الجنوبي الشرقي للمنطقة.

وتوعد الرئيس السوري بشار الأسد أمس الأحد بمواصلة هجومه على آخر معقل كبير للمعارضة قرب العاصمة دمشق.

وقال أحد السكان إن كثيرا من المدنيين فروا من مناطق المعارك إلى بلدة دوما.

ويعتبر الأسد وحلفاؤه المعارضة المسلحة التي تسيطر على الغوطة جماعات إرهابية وبالتالي لا ينطبق عليها قرار صادر من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في عموم البلاد.

وأعلنت روسيا قبل نحو أسبوع هدنة لخمس ساعات يوميا بشكل أحادي الجانب لكن الاشتباكات تواصلت خلال تلك الساعات ووصفتها دول غربية بأنها غير كافية.

وعرض التلفزيون السوري لقطات صباح اليوم الاثنين من بلدة الشيفونية وهي إحدى القرى التي انتزعت القوات الحكومية السيطرة عليها. وظهرت في اللقطات أنقاض مبان إسمنتية وشوارع يتناثر فيها الركام وجدران عليها آثار رصاص.

وتحاصر القوات الحكومية الغوطة الشرقية منذ عام 2013 وكانت الأمم المتحدة تخشى نفاد الغذاء والدواء لدى الموجودين داخل الجيب المحاصر حتى من قبل الهجوم الكبير الأخير.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون السوري أمس الأحد رفض الأسد البيانات الغربية بشأن الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية وقال إنها "كذبة سخيفة".

وجاء الموقف السوري متطابقا مع الموقف الروسي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقال الدبلوماسي الروسي أليكسي جولتاييف "الجو الإعلامي مشبع بالأكاذيب. ونتيجة لذلك نشهد مناقشات وتصويتات تخالف تماما الوضع الفعلي على الأرض".