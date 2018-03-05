الروح القتالية تتحول إلى أوسكار لفرانسيس ماكدورماند

هوليوود - حققت فرانسيس ماكدورماند شهرتها بفضل ادوار نساء يعانين ويتمتعن بحس قتالي تماما مثل الوالدة الثكلى والغاضبة في فيلم "ثري بيلبوردز آوتسايد إبينغ، ميزوري" الذي ضمن لها الفوز بجائزة اوسكار ثانية مساء الاحد.

وسبق لماكدورماند ان فازت بجائزتي ايمي وبجائزة توني المسرحية.

ونالت ماكدورماند اول جائزة اوسكار العام 1997 عن دور شرطية حامل في فيلم "فارغو"من اخراج زوجها جويل كوين وشقيقه إيثان.

وبعد اكثر من عقدين على ذلك، نالت الممثلة بعضا من افضل الاشادات في مسيرتها الفنية عن دورها كأم تسعى الى الانتقام لاغتصاب ابنتها وقتلها في "ثري بيلبوردز".

وكانت المنافسة محتدمة اذ تغلبت ماكدورماند على ميريل ستريب في فيلم التشويق الصحافي "ذي بوست" وعلى سالي هاوكينز بطلة "ذي شايب اوف ووتر" الفائز باوسكار افضل فيلم.

ولدت ماكدورماند لعائلة كندية في شيكاغو الاميركية العام 1957 وكان ولدها قسا بروتستانتيا. ودرست في كلية يال للمسرح وبدأت العمل في هذا المجال.

واول اعمالها السنيمائية كان "بلود سمبل" العام 1984 الذي كان اول اعمال الشقيقين كوين. وفي تلك السنة تزوجت جويل كوين الذي انجبت منه ابنها.

وشاركت ماكدورماند في تسعة من افلام الشقيقين كوين ولطالما قالت مازحة انها لا ترى نفسها نجمة سينمائية رغم انها صورت 41 فيلما على اربعة عقود.

المفضلة

وماكدورماند هي من الممثلات المفضلات لدى الاكاديمية الاميركية لفنون السينما وعلومها المانحة للاوسكار اذ انها رشحت خمس مرات للفوز بجائزة اوسكار كان اخرها في "نورث كانتري" العام 2005 الذي ادت فيه دور عاملة مناجم على شفير الموت.

ونالت اول ترشيح لها في فئة افضل ممثلة في دور ثانوي عن "ميسيسيبي بورنينغ" (1988) ورشحت كذلك في الفئة نفسها العام 2000 عن "الموست فايموس".

وكان النقاد ينصحون ماكدورماند بالبدء بتحضير كلمة الفوز بالاوسكار منذ صفق الحضور واعرب عن استحسانه الكبير خلال عرض الفيلم في مهرجان البندقية في سبتمبر/ايلول الماضي.

وهي عززت موقعها بعدما حازت جائزة غولدن غلوب افضل ممثلة في يناير/كانون الثاني.

وكتب المخرج البريطاني مارتن ماكدوناه السيناريو خصيصا لماكدورماند على اساس فكرة بدأت تختمر في ذهنه قبل 20 عاما عندما كان يسافر في ارجاء الولايات المتحدة في حافلة.

واوضح "بعدما قررت ان البطلة يجب ان تكون أمّاً اصبحت الكتابة سهلة للغاية. وتصور فرانسيس في ذهني ساعدني في كتابته".

وقالت ماكدورماند انها استعدت للدور من خلال الحديث الى اهل فقدوا اولادا.

وقالت في مهرجان البندقية "اكتشفت انه عندما يفقد الشخص زوجه او زوجته يصبح ارملا واذا فقد احد والديه يصبح يتيما لكن عندما يفقد احد ابنائه لا كلمة لذلك" باللغة الانكليزية.