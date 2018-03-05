تونس تدشن معركة لي أذرع مع معطلي انتاج الفوسفات

تونس - أعلنت الحكومة التونسية أنها ستلاحق المسؤولين عن تعطيل انتاج الفوسفات وهددت بالتدخل بعد أكثر من شهر من شلل الانتاج بسبب تحركات اجتماعية في هذا القطاع الرئيسي للاقتصاد التونسي.

واثر فشل محاولة جديدة للتفاوض كلفت رئاسة الحكومة وزير العدل باتخاذ اجراءات فورية لبدء ملاحقات قضائية لكل من يتعمدون عرقلة انتاج الفوسفات ونقله.

وأكدت رئاسة الحكومة التخلي عن كافة الوعود التي قدمت أثناء المفاوضات بما فيها عمليات توظيف وأيضا نتائج اختبارات التوظيف التي كانت وراء الاحتجاجات الأخيرة.

وتوقف انتاج الفوسفات منذ نهاية يناير/كانون الثاني مع اندلاع اضطرابات اثر إعلان نتائج اختبارات توظيف في "شركة فسفاط قفصة" أكبر موفر لفرص العمل في منطقة الحوض المنجمي في الوسط الغربي التونسي احدى أفقر مناطق البلاد.

واغلق محتجون على نتائج الاختبار، الطرق ونظموا اعتصامات. وتواصلت الاضطرابات منذ ذلك الحين ومنعت استئناف نقل الفوسفات وعمل الشركة وهي من أبرز منتجي الفوسفات في العالم.

وعبر وزير الطاقة التونسي خالد قدور الاثنين عن أسفه لوصول الأمر إلى احتمال اضطرار شركات تحويل الفوسفات في تونس لاستيراد هذه المادة الأولية، بحسب ما أوردت الصحافة المحلية، مؤكدا في الآن ذاته أن موقعي انتاج استأنفا العمل في اليومين الآخيرين.

والفوسفات قطاع استراتيجي في الاقتصاد التونسي. وعاد انتاجه الذي كانت عطلته اضطرابات سابقة، إلى الارتفاع في 2017 ليبلغ 4.1 ملايين طن، لكن استمرار حالة الشلل الحالية ينذر بمنع تحقق هدف انتاج 6.5 ملايين طن في 2018 وهو رقم مهم ومحدد ضمن أهداف تحقيق نمو في الناتج الاجمالي.

وكانت منطقة الحوض المنجمي شهدت في 2008 حركة احتجاج كبيرة قمعت بشكل دموي في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وخسرت تونس معظم أسواقها التقليدية منذ انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011 بسبب الاضرابات والاعتصامات.

وكانت تونس تنتج حوالي 8 ملايين طن من الفوسفات، إلا أن انتاجها تراجع بشكل حاد بسبب المطالب الاجتماعية والاعتصامات التي عطلت الانتاج والنقل في الوقت ذاته وأضرت أيضا بالعديد من الأنشطة الاقتصادية في الجنوب التونسي ومنها المجمع الكيمياوي بقابس.