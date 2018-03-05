تركيا تحبط هجوما للدولة الاسلامية على السفارة الأميركية

أنقرة - أوقفت السلطات التركية الاثنين أربعة عراقيين خططوا لمهاجمة السفارة الأميركية في أنقرة، بحسب ما أوردت وسائل الاعلام.

وأوقف المشتبه بهم الأربعاء الماضي في مدينة شمشون على البحر الأسود (شمال) خلال عملية مداهمة اثر اعلان انذار أمني في السفارة الأميركية الثلاثاء وابقائها مغلقة خلال اليوم.

وأوردت وسائل الاعلام أن المشتبه بهم مرتبطون بتنظيم الدولة الاسلامية وضبطت السلطات وثائق رقمية كانت بحوزتهم.

وكانت السفارة الأميركية في أنقرة والتي تعرضت لهجوم انتحاري في 2013 أعلنت الأحد أنها ستغلق أبوابها الاثنين بسبب "انذار أمني".

وأعلنت السفارة بعد ظهر الاثنين تمديد الاغلاق حتى الثلاثاء بسبب "تهديد أمني".

وأوضح ديفيد غاينر المتحدث باسم السفارة أن "سفارة الولايات المتحدة في أنقرة ستفتح الثلاثاء، لكنها ستظل مغلقة بالنسبة إلى التأشيرات والخدمات للمواطنين الأميركيين"، مشيدا بـ"دعم" الأجهزة الأمنية التركية "لتأمين منشآتنا إلى أقصى حد".

وإثر الانذار، عززت السلطات التركية الاثنين الإجراءات الأمنية في أنقرة وقامت بعملية مداهمة استهدفت ناشطين مفترضين من التنظيم الجهادي.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن الموقوفين من "جنسيات أجنبية" ويجندون مقاتلين للتنظيم وقاموا باتصالات في "مناطق نزاعات".

وأصدرت السلطات المحلية في أنقرة بيانا الاثنين أعلن فرض اجراءات أمنية معززة بعد معلومات استخباراتية من الأميركيين عن مخاطر حصول اعتداء.

وشهدت تركيا في السنوات الأخيرة اعتداءات دامية نسبت أو تبناها متمردون أكراد أو تنظيم الدولة الاسلامية.

من جهة اخرى، أكد المتحدث باسم الحكومة بكر بوزداغ الاثنين أن أكثر من أربعة آلاف عنصر في تنظيم الدولة الاسلامية من بينهم 1858 أجنبيا أوقفتهم السلطات التركية منذ 2011.