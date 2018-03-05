حملات انتهاك الحريات والتعذيب لم تهدأ في إيران

جنيف - ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة الاثنين أن إيران اعتقلت نشطاء ومعارضين سياسيين في حملة ضد حرية التعبير فيما استمر التعذيب على الرغم من وعود بالإصلاح.

وأعدت التقرير أسماء جهانجير التي عملت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران وهي محامية باكستانية توفيت الشهر الماضي.

وتم وضع اللمسات النهائية على تقريرها الذي تم رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على الرغم من أن دبلوماسيين قالوا إن طهران حاولت وقف نشره.

وقتل أكثر من 20 شخصا واعتقلت السلطات 450 في احتجاجات في أنحاء البلاد في ديسمبر/كانون الأول 2017 على المشكلات الاقتصادية والفساد والتي كانت أكبر مظاهرات تشهدها إيران منذ اضطرابات أعقبت الانتخابات الرئاسية في 2009.

ودعت جهانجير السلطات الإيرانية إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الحملة الأمنية ومقتل بعض المحتجزين ومحاسبة الجناة.

وقالت إنها رأت "صورة مقلقة لأوضاع حقوق الإنسان" منذ تقريرها السابق في أغسطس/آب 2017 "على الرغم من تأكيدات من الحكومة. التحسينات إما ليست مطروحة أو تنفذ ببطء شديد".

كما أشار التقرير إلى انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة وإلى الاعتقال التعسفي واستمرار تنفيذ عقوبات الإعدام والجلد وقطع الأطراف والتضييق على حرية الرأي والتعبير واستمرار ممارسات إساءة معاملة وتعذيب للمحتجزين.

ودأبت إيران على نفي مثل تلك الاتهامات مع أن المشاهد التي تناقلتها وسائل اعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت في أكثر من مرة استخدام غيران القوة في قمع الاحتجاجات.

كما تظهر العديد من التقارير الدولية استمرار طهران في انتهاك حقوق الإنسان والتضييق على الحريات.

وفي أحدث حلقة من حلقات تضييق الخناق على الحريات، برزت مؤخرا قضية الحجاب الالزامي على ضوء خلع إيرانيات الحجاب في الشارع في حركة تمرد على المؤسسة الدينية التي تفرض رقابة صارمة على سلوك المواطنين.

وفي محاولة للالتفاف على الانتقادات الغربية أبدت الحكومة الإيرانية مؤخرا مرونة ظاهرية في التعامل مع هذه القضية، مشيرة إلى أنها ترفض استخدام القوة في الزام الإيرانيات بلباس الحجاب.

كما قال وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي، إن أساليب إلزام النساء بارتداء الحجاب بعد الثورة الاسلامية "لم تكن ناجحة"، داعيا إلى نقاش بشأن إلغاء سلطة شرطة الإرشاد (بمثابة شرطة دينية) على هذا الملف.

وهذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها مسألة الغاء شرطة الإرشاد وهي بمثابة شرطة دينية تراقب سلوك المواطنين في الشارع.