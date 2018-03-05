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حزمة اتفاقيات في انتظار الأمير محمد خلال زيارته لبريطانيا

 

السعودية ترى أن خروج المملكة المتحدة المرتقب من الاتحاد الأوروبي في 2019 لا يقوض جاذبيتها كوجهة استثمارية.

 

ميدل ايست أونلاين

الزيارة المرتقبة تؤسس لعلاقات اقتصادية أوثق

لندن - قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الاثنين إن المملكة تتوقع إبرام اتفاقات مع بريطانيا تغطي مجموعة من القضايا خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للندن هذا الأسبوع.

وأبلغ الوزير الصحفيين أن خروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي لا يقوض جاذبيتها باعتبارها وجهة للاستثمار، مضيفا أنه يتوقع أن ترتقي زيارة ولي العهد بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى.

وقال الوزير خلال إيجاز صحفي بالسفارة السعودية "علاقتنا قوية جدا ومن ثم ستكون المحادثات واسعة النطاق. سيجري توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم في عدد من المجالات تتضمن مجموعة واسعة من القضايا".

ولم يذكر الجبير المزيد من التفاصيل بخصوص الاتفاقات أو التفاصيل الدقيقة لجدول أعمال زيارة ولي العهد.

وامتنع وزير الخارجية عن التعليق بخصوص مدى التقدم في خطط إدراج شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية وما إذا كان من المحتمل إدراجها في لندن أو نيويورك.

ولدى سؤاله عما إذا كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المقرر في مارس/آذار 2019، سيؤثر على رؤية الرياض لمدى جاذبية بريطانيا باعتبارها وجهة للاستثمار، قال الجبير "لا نعتقد ذلك. بل نرى أن بريطانيا واحدة من القوى العظمى. الابتكار البريطاني والتكنولوجيا البريطانية والمعرفة البريطانية لن تتغير سواء كانت جزءا من الاتحاد الأوروبي أو لم تكن جزءا منه".

وردا على سؤال بشأن احتجاجات محتملة خلال الزيارة بسبب قضايا مثل الصراع في اليمن ومبيعات السلاح البريطانية للسعودية، قال الجبير إنه ينبغي ألا تكون السعودية هدفا للمظاهرات.

وأضاف "نحن ندفع بلدنا إلى الأمام، نحاول إرساء الاستقرار في منطقتنا ونعمل من أجل السلام والأمن. ينبغي أن يتظاهر الناس دعما لنا وليس ضدنا".
 

حزمة اتفاقيات في انتظار الأمير محمد خلال زيارته لبريطانيا

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