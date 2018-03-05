دمشق تشدد الخناق على المسلحين والمدنيين في الغوطة الشرقية

دوما (سوريا) - حقق الجيش السوري الاثنين المزيد من التقدم في الغوطة الشرقية قرب دمشق وبات يسيطر على 40 بالمئة من هذه المنطقة المحاصرة، بالتزامن مع مقتل نحو 70 مدنيا جراء استمرار القصف الجوي.

وتزامن التقدم مع دخول قافلة مساعدات دولية هي الاولى منذ بدء الحملة العسكرية العنيفة لقوات النظام على هذه المنطقة المحاصرة منذ 2013 قبل أكثر من أسبوعين.

وتُعد الغوطة الشرقية إحدى بوابات دمشق وطالما شكلت هدفا للجيش السوري.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن "تواصل قوات النظام السوري التقدم على جبهات الجهة الشرقية من الغوطة" في مواجهة فصيلي جيش الإسلام وفيلق الرحمن.

وسيطرت قوات النظام مساء الاثنين على بلدة المحمدية في جنوب الغوطة بعد معارك مع فصيل "فيلق الرحمن"، كما تقدمت في مناطق زراعية أخرى.

وأكد عبدالرحمن أن "قوات النظام باتت تسيطر حاليا على 40 بالمئة" من المنطقة المحاصرة، لتتقلص بذلك مساحة الفصائل المعارضة التي كانت تسيطر على أكثر من مئة كيلومتر من إجمالي الغوطة الشرقية.

وإلى جانب الحملة الجوية العنيفة المستمرة منذ أكثر من أسبوعين، شنّ الجيش السوري هجوما بريا ازدادت وتيرته تدريجا وتركز على الجبهة الشرقية وتزامن مع هدنة أعلنت عنها روسيا وبدأت قبل أسبوع، وتسري يوميا لخمس ساعات فقط. ويُفتح خلالها ممر عند معبر الوافدين، شمال شرق مدينة دوما لخروج المدنيين.

وقال الرئيس السوري بشار الأسد في تصريحات لصحافيين الأحد "يجب أن نستمر في العملية بالتوازي مع فتح المجال أمام المواطنين للخروج".

وواصلت قوات النظام السوري الاثنين قصفها العنيف لعدة مناطق في الغوطة الشرقية.

ووثق المرصد السوري مقتل 68 مدنيا الاثنين في الغوطة الشرقية، بينهم ستة أطفال بعدما كان تحدث صباحا عن مقتل 14 شخصا.

وواصلت الحصيلة الارتفاع طوال النهار بحسب عبدالرحمن "نتيجة استمرار انتشال الضحايا من تحت الأنقاض ثم مقتل المزيد من المدنيين جراء تجدد الغارات الجوية بعد الظهر ومساء الاثنين".

وقال عبدالرحمن إن "15 مدنيا قتلوا وأصيب 70 آخرون في غارات يُرجح أنها روسية على بلدة كفر بطنا".

وارتفعت بذلك الحصيلة منذ بدء التصعيد قبل أكثر من أسبوعين إلى نحو 760 قتيلا مدنيا وأكثر من 3800 جريح، وذلك برغم هدنة مؤقتة تسري منذ أسبوع لساعات قليلة يوميا.

ويعود التقدم السريع، وفق مراقبين، إلى أن العمليات العسكرية تدور في منطقة زراعية ذات كثافة سكانية منخفضة وهي تهدف إلى تقسيم الغوطة الشرقية إلى جزئين شمالي حيث تقع مدينة دوما، وجنوبي حيث مدينة حمورية.

واستهدفت غارة جوية دوما الاثنين بينما كانت قافلة المساعدات التي دخلت ظهرا الغوطة الشرقية لا تزال تفرغ حمولتها في مدينة دوما، أبرز مدن الغوطة الشرقية.

مواد طبية ممنوعة

وتتألف القافلة المشتركة بين الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري التي دخلت الاثنين من 46 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطبية وتكفي لـ27500 ألف شخص في معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب دمشق.

إلا أن قوات النظام لم تسمح بإدخال العديد من المواد الطبية الضرورية وبينها "حقائب الاسعافات الأولية"، وفق ما قالت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ليندا توم.

وأوضحت توم أنه "جرى إبلاغ الأمم المتحدة وشركائها هذا الصباح بأنه لم يُسمح بتحميل الكثير من المواد الصحية التي كان من المفترض إرسالها إلى دوما، كما لم يُسمح باستبدالها بمواد حيوية أخرى".

ودعت الأمم المتحدة إلى ضرورة إضافة تلك المواد إلى قافلة ثانية يُفترض أن تدخل الغوطة الشرقية الخميس.

وقال روبير مارديني المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان أن القافلة "خطوة إيجابية أولى، لكن قافلة واحدة مهما كان كبرها لن تكون أبدا كافية بسبب الأوضاع الصعبة والنقص الذي يعاني منه السكان".

وشدد على ضرورة السماح لقوافل أخرى بالدخول خلال الفترة المقبلة.

وزاد التصعيد العسكري الأخير من معاناة سكان الغوطة الذين كانوا يعتمدون أصلا على مساعدات دولية تدخل بشكل متقطع وعلى زراعات محلية أو يأتون بالمواد الغذائية عبر طرق التهريب.

وتحدثت منظمة سايف ذي شيلدرن التي وزعت ثيابا وأغطية شتوية عن "نقص خطير في المضادات الحيوية وأدوية أخرى للأطفال"، ونقلت عن أطباء قولهم إنهم "يستخدمون الضمادات والإبر ذاتها على عدة مرضى".

وطالب مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الاثنين بـ"فتح تحقيق شامل ومستقل في الأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية".

وندد القرار الذي طرحته بريطانيا بـ"استخدام أسلحة ثقيلة وغارات جوية على مدنيين دونما تمييز واللجوء المفترض إلى أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية".

وطلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاثنين من نظيره الروسي فلاديمير بوتين "اتخاذ اجراءات فعلية وملموسة" لكي تقبل دمشق "بدون لبس" بهدنة في الغوطة الشرقية.

ويعيد ما يحصل في الغوطة الشرقية إلى الأذهان معركة مدينة حلب التي انتهت بإجلاء آلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين من أحياء المدينة الشرقية بعد حصار لعدة أشهر وهجوم بري وقصف عنيف.

وقال الخبير في الجغرافيا السورية فابريس بالانش إن الفصائل المعارضة "رأت ما حصل في حلب، ليس لديها أي فرصة"، مضيفا "أشك في أنها ستتمكن من الصمود لعدة أشهر".