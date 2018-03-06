الغرافة القطري يفلت من الخسارة على ارضه

الدوحة - أفلت الغرافة القطري من الخسارة على ارضه وخطف تعادلا ثمينا وغاليا من ضيفه الاهلي السعودي 1-1، فيما تعثر الجزيرة على ارضه امام ضيفه تراكتور ساري بتعادله معه سلبا الاثنين في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى ضمن مسابقة دوري ابطال اسيا لكرة القدم.

في المباراة الاولى على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، كان الاهلي البادىء بالتسجيل عبر المدافع عقيل بلغيث في الدقيقة 62، وأدرك المدافع الفنزويلي روبرت كيخادا التعادل في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.

ورفع الغرافة رصيده الى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف الاهلي الذي عزز موقعه في الصدارة.

ويتفوق الغرافة بفارق الاهداف عن الجزيرة، فيما اقتنص تراكتور ساري نقطته الاولى في دور المجموعات.

يذكر انها أول مباراة يخوضها ناد سعودي في الدوحة منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية الخليجية.

ومنذ قطع الرياض وأبوظبي والمنامة علاقاتها مع الدوحة في حزيران/يونيو الماضي، لم يخض أي ناد سعودي مباريات على أرض قطر. وقبيل انطلاق الموسم الحالي من دوري أبطال آسيا، طلبت السعودية والامارات من الاتحاد الآسيوي إقامة مباريات أنديتها ضد الأندية القطرية على أرض محايدة، وهو ما رفضه الاتحاد الآسيوي وأصر على نظام الذهاب والاياب.

وخلال الجولتين الأوليين من الدور الأول لمنافسات منطقة غرب آسيا هذا الموسم، خاضت أندية قطرية مباريات في الامارات.

وقبل المباراة، غنى المشجعون القطريون النشيد الوطني، وكان هناك أيضا في الملعب أكثر من 30 مشجعا للفريق السعودي، احد الفرق الأكثر شعبية في المنطقة.

وقال مدرب الاهلي، الاوكراني سيرغي ريبروف إنه لم تكن هناك ضغوطات إضافية بسبب الازمة السياسية.

وقال: "نحن سعداء بالنتيجة. لم أشعر بأي ضغط، لا يهم البلد الذي تنتمي اليه، كانت مباراة ودية جيدة اليوم".

من جهته، قال مدرب الغرافة، التركي بولنت اويغون "كانت نتيجة جيدة للفريق".

واندفع الفريقان منذ البداية نحو الهجوم، وسنحت اول فرصة محققة للاهلي من انفراد لمهند عسيري الذي سدد كرة قوية زاحفة تصدى لها الحارس قاسم برهان على دفعتين، ورد الغرافة بتسديدة قوية للهولندي ويسلي سنايدر امسكها الحارس ياسر المسيليم بصعوبة.

واستمرت الخطورة من الجانبين دون ان ينجحا في استغلال الفرص، وكان الاهلي قريبا من الهدف الاول بعد كرة تبادلها لاعبوه اكثر من مرة داخل المنطقة قبل ان يتابعها مهند عسيري برأسه بجوار القائم الايسر (25).

وكان الغرافة اكثر هجوما مع بداية الشوط الثاني وكان الاقرب الى المرمي في اول 15 دقيقة حيث انفرد البديل مؤيد فضلي بالحارس المسيليم وسدد الكرة بجوار القائم (56)، ثم رأسية لتاريمي فوق العارضة (57).

وشعر الاهلي بخطورة الغرافة فعاود الهجوم وحصل على ركلة ركنية كانت مصدر افتتاحه للتسجيل برأسية قوية لعقيل بلغيث (62).

وكاد الاهلي يضيف هدفا ثانيا من ركلة ركنية من رأسية عسيري لكنها مرت فوق العارضة، وسجل عسيري هدفا الغاه الحكم بداعي التسلل (76).

وسنحت العديد من الفرص للاهلي لتعزيز النتيجة دون ان ينجح مهاجموه في ذلك، ودفعوا الثمن غاليا لان الغرافة ادرك التعادل في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع عندما مرر سنايدر كرة الى كيخادا الذي سدها قوية ارتطمت بالقائم وارتدت اليه ليتابعها داخل المرمى.

- تعثر جديد للجزيرة-

وفي الثانية على ملعب محمد بن زايد في ابو ظبي، فشل الجزيرة في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، بعدما كان خسر في الجولة الماضية امام الاهلي السعودي في جدة 1-2، ليبقى في المركز الثاني برصيد اربع نقاط، مقابل نقطة واحدة لتراكتور سازي.

وفرض الجزيرة سيطرته على المجريات وبلغت نسبة استحواذ لاعبيه على الكرة 61% لكن دون ترجمة الفرص الكثيرة التي سنحت لهم امام ضيفهم الذي كان خسر في الجولتين السابقتين امام الاهلي والغرافة القطري.

وكانت اخطر فرصة لصالح تراكتور سازي بعد توغل لاحسان باهليفان وتسديدة قوية ابعدها حارس مرمى الجزيرة علي خصيف ببراعة الى ركنية(48).

ورد الجزيرة متأخرا بركلة حرة سددها علي مبخوت طار لها البرازيلي جوردي الميدا حارس تراكتور سازي وابعدها قبل ان تخترق شباكه (75)، قبل ان يعاود الميدا تألقه ويبعد تسديدة البديل سالم العيدي القوية (90).

وتقام الجولة الرابعة الثلاثاء المقبل، فيلعب الاهلي مع الغرافة في جدة، وتراكتور ساري مع الجزيرة في مدينة تيريز الايرانية.

-ناساف يفرمل السد-

اوقف ناساف الاوزبكستاني الانطلاقة القوية لضيفه السد القطري عندما تغلب عليه 1-صفر على استاد كارشي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة التي شهدت أيضا خسارة الوصل الاماراتي أمام بيرسيبوليس الايراني 2-صفر.

وسجل عزيز جون غانييف هدف المباراة في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

وهو الفوز الثاني على التوالي لناساف بعد الاول على الوصل الاماراتي مقابل خسارة واحدة، بينما مني السد، بطل 1989 و2011، بخسارته الاولى بعد انتصارين متتاليين.

ورفع ناساف رصيده الى 6 نقاط في المركز الثالث، بفارق الاهداف خلف السد الذي تراجع الى المركز الثاني بالرصيد نفسه، ولكن بفارق الاهداف أيضا خلف بيرسيبوليس الايراني الذي تغلب على ضيفه الوصل.

وسجل فرشاد أحمدزاده (36) وعلي عليبور (41 من ركلة جزاء) الهدفين.

وهي الخسارة الثالثة على التوالي للوصل الذي يشارك في البطولة للمرة الاولى منذ عام 2008.

وتقام الجولة الرابعة الثلاثاء المقبل، فيلعب السد مع ناساف في الدوحة، والوصل مع بيرسيبوليس في دبي.