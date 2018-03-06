يونايتد يفلت من فخ كريستال بالاس ويستعيد مركز الوصيف

لندن - أفلت مانشستر يونايتد من فخ مضيفه كريستال بالاس وحول تخلفه بثنائية نظيفة الى فوز ثمين 3-2 استعاد به المركز الثاني الاثنين في ختام المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وكان كريستال بالاس في طريقه الى تحقيق فوز تاريخي هو الاول له على مانشستر يونايتد في البريمر ليغ والاول بعد 19 مباراة وتحديدا منذ تغلبه عليه بثلاثية نظيفة لايان رايت وجون سالاكو (هدفان) في ايار/مايو 1991، عندما تقدم بهدفين نظيفين، لكن يونايتد نجح في العودة من بعيد منتزعا 3 نقاط ثمينة اعادته الى المركز الثاني بفارق نقطتين امام ليفربول الذي كان تغلب على نيوكاسل 2-صفر السبت في افتتاح المرحلة.

ويستضيف مانشستر يونايتد غريمه ليفربول السبت المقبل على ملعب اولدترافورد في قمة المرحلة الثامنة والعشرين.

ونجح اندروس تاوسند في افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة من الدولي البلجيكي كريستيان بينتيكي عند حافة المنطقة فسددها قوية بيسراه ارتطمت بالمدافع السويدي فيكتور ليندلوف وخدعت الحارس الاسباني دافيد دي خيا (11).

وهي المرة الاولى التي يتقدم فيها كريستال بالاس على مانشستر يونايتد في تاريخ البريمر ليغ.

ودفع مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو بماركوس راشفورد في الشوط الثاني مكان الواعد سكوت ماكتوميناي لتعزيز خط الهجوم بيد ان كريستال بالاس فاجأ ضيفه بهدف سريع اثر ركلة حرة وسط الملعب لعبها الغاني جيفري شوب بسرعة الى باتريك فان انهولت الذي كسر مصيدة التسلل وتوغل داخل المنطقة وسددها بيسراه على يمين دي خيا الذي اكتفى بمراقبتها وهي تعانق الشباك (48).

وقلص كريس سمولينغ الفارق بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من الاكوادوري انتونيو فالنسيا (55).

ودفع مورينيو بلوك شو مكان فالنسيا، فازداد ضغط الشياطين الحمر، وابعد بينتيكي كرة قوية للصربي نيمانيا ماتيتش من مسافة قريبة من باب المرمى (72).

وادرك الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو التعادل لمانشستر يونايتد عندما استغل كرة مرتدة من العارضة اثر تسديدة قوية للتشيلي اليكسيس سانشيز فهيأها لنفسه وسددها قوية زاحفة على يسار الحارس الويلزي واين هينيسي (76).

وانقذ دي خيا مرماه من هدف ثالث بابعاده كرة رأسية لبينتيكي من مسافة قريبة (76).

ومنح ماتيتش الفوز لمانشستر يونايتد بتسديدة قوية رائعة بيسراه من خارج المنطقة اسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس هينيسي في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.