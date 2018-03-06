انتخابات العراق: ظاهرة الانتقال بين القوائم

بدايةً أقولُ تمنيت أن يكون موضوع هذا المقال بعيدا عن الحقل السياسي لأن "إحدى المزايا العظيمة لمجتمع مُحترم أنَّك لا تحتاجُ فيه إلى التفكير في السياسة دائما" على حد تعبير المُفكر الأميركي كوامي أباياه.

اذا كانت زحمة سوق السياسة بالأحزاب والكيانات السياسية معياراً لجودة العملية الديموقراطية فإن تجربة السياسية العراقية ستنال قصب السبق في هذا المضمار نظراً لتناثر المجموعات السياسية في كل أنحاء البلد وستتصاعدُ نسبة الأحزاب والقوائمُ بمسميات مُختلفة في موسم الإنتخابات بحيثُ يبدو أن الإنسان العراقي لا يشغلهُ سوى أمر المرشحين وما يقدمونه من المشاريع المُتضخمة هذا إضافة إلى التحالفات بين الكيانات السياسية إذ يتفق عددُ من أقطاب الأحزاب على تشكيل قائمة واحدة للمشاركة في الإنتخابات.

وهنا لايهمُ مدى توافق أو تقارب مناهج وإختلاف الرؤية في برنامج تلك الأحزاب المنضوية في قائمة مشتركة لأنَّ الشعارات السياسية والبرنامج المُعلنة هي بمثابة الديكور الذي يغطي الهدف الأساسي من وراء هذا الصراع المحموم للدخول إلى قاعة الكابيتول وحجز المقعد، ولا يخفى على أحد حجم المكاسب الموعودة لمن يصبحُ نائباً أو نائبةً في البرلمان العراقي الذي يعدُ من أكثر المؤسسات فشلاً في آلية عملها وعلامة لإنحطاط وتكلس العقلية السياسية، مع كل دورة إنتخابية تُضيفُ هذه المؤسسة مجموعةً من النواب إلى قائمة المُتقاعدين السياسيين الذين يُكافئون على خلو سجلهم من المواقف الجريئة بمبالغ ورواتب طائلة.

مانقوله لمجلس النواب العراقي يطبق أيضاً على نظيره في الإقليم حيثُ إرتكن نواب البرلمان إلى كنبات وثيرة بعدما أُغلق باب تلك المؤسسة التشريعية من دونهم ولسان حالهم يقولُ رضينا بالغنيمة إياباً.

في ظل هذه الأجواء من المتوقع أن يستشري الفسادُ في كل المرافق الإدارية والحكومية طالما أنَّ من منحَه الشعبُ ثقته لم يكنْ على مستوى المسؤولية وساوم بحقوق الناس من أجل مزيد من الإمتيازات. فبالتالي لن يكون مبنى البرلمان سوى سوقٍ سياسي لإبرام الصفقات بين الكتل النيابية وشراء الولاءات وهو ما أفقد المؤسسة التشريعية وظيفتها الأساسية المتمثلة في سن القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية.

لم يشهد المواطن العراقي منذ 2005 على مسرح برلمانهم العتيد إلا مشاهد كوميدية سمجة كانت الغاية منها إيهام العالم الخارجي بأنَّ المتربعين على السلطة يُمثلون إرادة الناخب. ومن المعلوم بأنَّ مبدأ المُحاصصة الطائفية والإثنية هو ما يتحكمُ إليه في سوق السياسة العراقية إذ تتداول المناصب بين ثلة من شخصيات معينة أيا كانت نتائج الإنتخابات فهناك وجوه تُعيد إنتاج نفسها في قوالب جديدة الأمر الذي له ما يُماثله أيضاً في إقليم كردستان حيث إختبر المواطنون التصويت للأحزاب المُعارضة والقوائم الجديدة. لكن المشهد السياسي لم يتغيرْ بل مني المصوتون بخيبة أمل كبيرة عندما فشلت المعارضة في تحويل نتائج الإنتخابات إلى رغبة فعلية للإنتقال النوعي، ويتم الإلتفاف على الأزمات الناجمة من سوء إدارة دفة الحُكم بترويج شعارات قومية وطائفية وضرورة التلاحم بين القيادة والشعب لأنَّ السفينة إذا غرقت يغرقُ معها الجميع علماً أنَّ الشعب العراقي بِمُختلف طوائفه يدفعُ لسنوات طوال ثمن أخطاء ربابن السفينة.

والأسوأ في أجندة الساسة العراقيين هو محاولة تعبئة مكونات المجتمع ضد بعضها من خلال تغذية الحس الطائفي والقومي خدمةً لمصالحهم الذاتية كما أن الدين أيضاً أصبح مطيةً لتسنم مقاليد الحكم.

ونحن نقول ذلك ندرك بأنَّ المجتمعات المتقدمة قد قطعت أشواطاً كبيرة على صعيد التطور السياسي والعلمي ويتطلعُ مواطنواها إلى مزيد من الإنجازات مستفيدين من الفرص المُتاحة لهم وذلك ما يعزز الشعور بالإنتماء لدى الفرد ويدعمُ الوحدة الوطنية، لذا فإن الشعارات الجوفاء والعقليات الخاوية لا تنفعُ في عالم شعاره هو "إنَّ التغيير إنْ لم تَقُدْه أنت فسوف يقودك" كما أكد المشاركون على ذلك في القمة العالمية للحكومات التي إنعقدت في دبي مؤخراً.

ما يكرسُ مصيراً مشتركاً للمواطنين في العراق ويجرف الحزازات الطائفية في النفوس هو ظهور عقلية مُغايرة لما ساد على العقود المنصرمة وليس إنتقال نائب أو نائبة من قائمة كردية إلى عربية كما ذهب إلى ذلك السيد طارق حرب حيث تناول في مقاله المنشور بجريدة الصباح الجديد عدد 16 شباط/فبراير فوائدة ترشيح شخصيات عربية على قوائم كردية وشخصيات كردية على قوائم عربية. من نافلة القول التذكير بأن السيد طارق حرب من الملمين بكواليس السياسة العراقية كما لديه خبرة برلمانية وتابع عن كثب ما يجري تحت قبة مجلس النواب ناهيك عن موضوعيته في مقاربة التطورات المتلاحقة على الساحة السياسية لذلك يتفهمُ أكثر من غيره دلالة إنتقال نائب من قائمة إلى أخرى دون أن تكون هناك تبريرات مُقنعة لهذا التحول.

يشارُ إلى أنَّ هذه الحالة من المضاربات بين الأحزاب الكردية ليست غريبة في معترك السياسي الكردي إذ كثيراً ما نسمعُ إعلان وزير إنضمامه إلى الحزب الذي كان يمثلُ غريمه السياسي وبذلك يضمن بقاءَه لمدة طويلة في منصبه طالما هو بجوار المتنفذين. يبدو أنَّ الأحزاب السياسية صارت مثل النوادي الرياضية ما أن يتصاعدُ شخص بواسطة كتلة سياسية معينة حتى يبحثُ عن فرص أكثر ومناصب رفيعة لدى غيرها.

كه يلان محمد

كاتب من العراق