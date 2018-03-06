أرسنال قد لا يشارك في دوري الابطال الموسم القادم

لندن - أقر قائد نادي أرسنال الانكليزي لكرة القدم، الفرنسي لوران كوسييلني، بأن احتلال فريقه أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الانكليزي الممتاز، والمؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ستكون "صعبة جدا".

وأتت تصريحات اللاعب في أعقاب تلقي فريقه خسارة جديدة أمام برايتون 1-2 الاحد. وأدت الخسارة، الرابعة تواليا لأرسنال في مختلف المسابقات، الى زيادة الضغط على مدربه الفرنسي أرسين فينغر، لاسيما من مشجعين رفعوا لافتات تطالب برحيله.

الا ان اللاعب الفرنسي ناشد الجميع بالتعاضد للخروج من هذه الازمة.

وقال "علينا ان نبقى موحدين، ان نكافح معا. انها فترة هامة جدا بالنسبة الينا. ندرك تماما بأنها صعبة لكن يتعين علينا مواصلة العمل كل يوم".

أضاف "سيكون صعبا إنهاء الموسم في أحد المراكز الاربعة الاولى. عشنا فترة صعبة ولم نحقق النتائج المرجوة. فقدنا ثقتنا بانفسنا بعض الشيء وبالتالي لم نلعب بثقة على ارضية الملعب عندما تكون الكرة بحوزتنا".

أضاف "علينا ان نحظى بحرية اكبر داخل الملعب والبقاء سويا لانها فترة صعبة للاعبين، للجهاز الفني وانصار الفريق".

ولم يحقق أرسنال الفوز خارج ملعبه سوى ثلاث مرات هذا الموسم كما خسر ثماني مباريات من اصل 13 خاضها منذ مطلع العام الحالي في مختلف المسابقات، ما جعله حاليا في المركز الثالث في ترتيب الدوري، بفارق 13 نقطة عن جاره في شمال لندن توتنهام صاحب المركز الرابع الذي يؤهل صاحبه التأهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

ولا تزال أمام أرسنال فرصة للتأهل الى المسابقة الأوروبية الأهم الموسم المقبل، وذلك في حال تمكنه من إحراز لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وسيكون النادي الانكليزي أمام مهمة صعبة في ربع نهائي هذه المسابقة، اذ يلاقي ميلان الايطالي بقيادة مدربه الحالي ونجمه السابق جينارو فاتوزو، والذي يحقق سلسلة من النتائج الجيدة في الفترة الماضية.