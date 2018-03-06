جدل حول امكانية تمديد فيورنتينا لعقد أستوري

روما - أثار رئيس اللجنة الاولمبية الايطالية جوفاني مالاغو جدلا كبيرا الاثنين باعلانه ان فريق فيورنتينا لكرة القدم قرر تمديد عقد قائده دافيدي أستوري الذي توفي ليلة السبت الاحد عن سن 31 عاما، ودفع رواتبه الى عائلته بحسب ما أعلن رئيس اللجنة الاولمبية الايطالية جوفاني مالاغو.

وقال مالاغو في ختام اجتماع للرابطة الايطالية لكرة القدم الموجودة حاليا تحت وصاية اللجنة الاولمبية الايطالية: "فيورنتينا جدد عقد أستوري. الرواتب ستمنح لعائلته وصديقته وابنته"، واصفا قرار عائلة ديلا فالي المالكة لنادي فيورنتينا بـ"لفتة لطيفة جدا".

ولكن نادي فروينتينا لم يؤكد هذا الخبر ونشر بيانا مقتضبا جدا على موقعه الرسمي جاء فيه: "فيورنتينا، دائما تحت الصدمة في هذه اللحظة الدرامية، يطلب الصمت والاحترام من الجميع".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس قال مصدر في النادي ان مالاغو "تحدث بسرعة كبيرة واعطى انباء 'وهمية'". وخلال اليوم، كانت فكرة تمديد عقد أستوري قد عممت بالفعل على الشبكات الاجتماعية في إيطاليا.

وقال مصدر آخر قريب من رئيس اللجنة الاولمبية الدولية لوكالة فرانس برس ان مالاغو "قال شيئا خاطئا عندما تحدث عن تمديد العقد".

ولكن وفقا لهذا المصدر، يجب على فيورنتينا "دفع المال، أي ما يعادل ما كان سيتقاضاه استوري كرواتب، الى اسرة اللاعب".

وكان رئيس فيورنتينا اندريا ديلا فالي اعلن الاحد ان أستوري كان على وشك تمديد عقده مع النادي، مضيفا: "لم يتبق سوى التوقيع".

ووجد استوري الذي انضم الى فيورنتينا صيف 2015، الاحد متوفيا في غرفة الفندق الذي نزل فيه فريقه تحضيرا للقاء مضيفه اودينيزي في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي والتي أرجئت مبارياته التي كانت مقررة الأحد.

وكان مسؤول قضائي في مدينة اوديني الايطالية كشف الإثنين عن فتح تحقيق بوفاة استوري، الذي ستشرح جثته الثلاثاء ويدفن الخميس بحسب ما أعلن فريقه في حسابه على "تويتر".

وقال القاضي انطونيو دى نيكولو لإذاعة "راديو راي": "فتحنا تحقيقا بجريمة قتل عمد ضد مجهول في الوقت الحالي"، موضحا ان هذا "إجراء إلزامي" في حالة من هذا النوع.

ونقلت وسائل إعلام محلية الأحد عن دي نيكولو ترجيحه وفاة اللاعب "لأسباب طبيعية" بعد نوبة قلبية. اما ناديه فيورنتينا، فلم يحدد أسباب الوفاة "في انتظار تشريح الجثة"، بحسب ما أفاد متحدث باسمه أمس.

وترك أستوري صديقته فرانشيسكا فيوريتي وابنته ذات العامين.