عملية تسميم غامضة لعميل روسي سابق للاستخبارات البريطانية

لندن - أفادت وسائل إعلام بريطانية الاثنين ان عميلا سابقا للاستخبارات البريطانية اعتقلته موسكو في 2006 قبل ان تفرج عنه بعد اربع سنوات في اطار اتفاق مع لندن لتبادل الجواسيس تعرض لعملية تسميم في جنوب انكلترا وحالته "حرجة".

وأعلن الكرملين الثلاثاء ان لا معلومات لديه باصابة العميل الروسي، واصفا الامر بانه "مأساوي".

وبحسب شرطة ويلتشير فإن رجلا، لم تذكر اسمه، نقل الاحد مع امرأة ثلاثينية الى مستشفى في سالزبوري في جنوب انكلترا "بحالة حرجة"، بعد ان تسمما بمادة غامضة، مشيرة الى انه تم العثور عليهما فاقدين للوعي على مقعد في مركز تجاري في سالزبوري.

واوضحت الشرطة ان "الشخصين اللذين نظن انهما على معرفة ببعضهما البعض لم تبد عليهما اي جروح ظاهرة وقد نقلا الى مستشفى سالزبوري".

من جهتها قالت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" إن الرجل يدعى سيرغي سكريبال وهو كولونيل سابق في الاستخبارات العسكرية الروسية وقد ألقت القبض عليه السلطات الروسية بعدما اكتشفت أمر تجسسه لحساب المملكة المتحدة وحكمت عليه في 2006 بالسجن لمدة 13 عاما، قبل ان تفرج عنه بعد اربع سنوات في 2010 بموجب اتفاق لتبادل الجواسيس بين موسكو من جهة ولندن وواشنطن من جهة ثانية.

من جانبها قالت صحيفة الغارديان إن سكريبال تعرض للتسميم بواسطة فنتانيل وهي مادة أفيونية قوية للغاية.

وبحسب "بي بي سي" فإن سكريبال قبض من وكالة الاستخبارات البريطانية "أم آي 6" مبلغ 100 ألف دولار مقابل تزويدها بأسماء الجواسيس الروس الموجودين في بريطانيا.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحافي "نلاحظ ان هذا الحادث المأساوي قد وقع. لكن ليس لدينا معلومات حول الاسباب، وما فعله هذا الشخص".

واضاف بيسكوف ان لندن لم تقدم اي طلب للحصول على مساعدة في التحقيق الذي اطلقته الشرطة.

وردا على سؤال حول مدى استعداد روسيا للتعاون، قال بيسكوف إن "موسكو دائما مستعدة للتعاون"، مضيفا انه لا يعلم ما اذا كان سكريبال لا يزال مواطنا روسيا.

ولقضية سكريبال اوجه تشابه مع قضية تسمم العميل الروسي السابق الكسندر ليتفيننكو في لندن بمادة البولونيوم المشعة.

وفي تعليق على تقارير اعلامية حول قضية سكريبال قال اندري لوغوفوي، احد كبار المشتبه بهم في قضية ليتفيننكو والنائب في البرلمان الروسي إن بريطانيا "تعاني من الرهاب" وقد تستخدم الحادث لالحاق الاذى بروسيا قبل الانتخابات الرئاسية في 18 اذار/مارس المقبل.

وقال لوغوفوي لوكالة انباء انترفاكس "بسبب الانتخابات الرئاسية، وعملياتنا في روسيا، قد يتم تحويل وضع سكريبال الى استفزاز معاد لروسيا".

وتوترت العلاقات بين لندن وموسكو منذ مقتل الجاسوس الروسي السابق ألكسندر ليتفنينكو في لندن عام 2006. وأثبت تحقيق بريطاني أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أعطى على الأرجح الضوء الأخضر لتصفيته.