سان جرمان يحلم بكتابة التاريخ وإخراج حامل اللقب

باريس - اعتبر مدافع باريس سان جرمان الفرنسي، البرازيلي دانيال الفيش بان الفرصة سانحة امام فريقه لتغيير مجرى التاريخ من خلال اطاحة ريال مدريد الاسباني حامل اللقب خارج مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم عندما يستضيفه على ملعب بارك دي برانس الثلاثاء في اياب ثمن النهائي.

وكان ريال مدريد بطل المسابقة في الموسمين الاخيرين، تقدم ذهابا على ملعب سانتياغو برنابيو 3-1 قبل ثلاثة اسابيع.

وجاء كلام الفيش في مؤتمر صحافي مشترك مع مدربه الاسباني اوناي ايمري، وقال "ستكون المباراة صعبة للغاية لاننا نواجه فريقا من نوعية عالية. انه تحد كبير بالنسبة الينا، فرصة لتغيير مجرى التاريخ واخراج حامل اللقب".

وتطرق الى مباراة الاياب بقوله "كان بالامكان الخروج بنتيجة افضل ذهابا لكن هذا الامر يشجعنا على التفكير بقدرتنا على تحقيق نتيجة افضل غدا. لعبنا بطريقة افضل منهم وسنحت لنا فرص اكبر".

وتابع "يجب ان ندخل المباراة بعقلية اخراج المنافس من المسابقة وتوجيه رسالة قوية الى باقي اوروبا. يجب ان نثق بقدرتنا على تحقيق ذلك ثم القيام بهذا الامر".

واعتبر بان فريقه حقق بعض طموحاته في المسابقة القارية الاهم لكنه طالب فريقه ب"تخطي هذه الطموحات لكي يصبو الى اعلى ويواصل النمو كناد وكفريق".

اما مدرب الفريق اوناي ايمري فقال انه يتعين على فريقه "ان يلعب بقلب كبير على ملعبه حيث يتمتع بسجل مثالي هذا الموسم وفاز في جميع مبارياته في بارك دي برانس في مختلف المسابقات".

واضاف "من السهل ان تملك الحافز عندما تخوض مباراة من هذا النوع ومن المهم اللعب بذكاء".

وتابع: "اللعب بشجاعة مهم ايضا وانا واثق من ان اللاعبين سيشعرون بقوة اللاعب رقم 12 عندما يدخلون ارضية الملعب"، مشيرا الى انه "يتعين علينا ان نقوم بما يتوجب علينا القيام به، يجب ان نكون متطلبين مع انفسنا للنجاح على هذا المستوى".

وكشف ايمري بان اربعة لاعبين كانوا يعانون من اصابات طفيفة عاودوا التمارين في الايام الاخيرة والامر يتعلق بكيليان مبابي والاوروغوياني ادينسون كافاني والايطالي ماركو فيراتي والبرازيلي ماركينيوس "خلافا ل(الارجنتيني خافيير) باستوري" على حد قوله.