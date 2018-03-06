روسيا تعرض الخروج الآمن من الغوطة في تكرار لتجربة حلب

موسكو - عرض الجيش الروسي على مقاتلي المعارضة في منطقة الغوطة الشرقية السورية الخروج الآمن لهم ولأسرهم من الجيب المحاصر، لكن فصيلا في المعارضة السورية وصف المقترح الروسي بمحاولة لتهجير سكان الغوطة.

ويبدو ان روسيا تمضي في تكرار لتجربة حلب التي أفضت الى اجلاء المقاتلين واسرهم الى خارج المدينة بعد شهور من المعارك والقصف الجوي في نهاية 2016.

واستهدف القصف الجوي لقوات النظام خلال الليل وصباح الثلاثاء الغوطة المحاصرة قرب دمشق، وذلك بالتزامن مع استمرار المعارك وتقلص مناطق سيطرة الفصائل المعارضة.

وذكر الجيش الروسي في بيان أنه سيوفر الانتقالات وممرا آمنا لمقاتلي المعارضة الذين يوافقون على المغادرة كما سيضمن لهم الحصانة من الملاحقة القضائية.

وأضاف البيان أنه يمكن لمقاتلي المعارضة الذين سيغادرون المنطقة مع أسرهم أخذ أسلحتهم الشخصية معهم.

لكن جماعة فيلق الرحمن السورية المعارضة اتهمت روسيا بالسعي لإجبار سكان الغوطة الشرقية المحاصرة والخاضعة لسيطرة المعارضة على النزوح، وذلك بعد أن عرضت موسكو على مقاتلي المعارضة وعائلاتهم الخروج الآمن من المنطقة.

وقال وائل علوان المتحدث باسم الجماعة الثلاثاء إن موسكو تصر على التصعيد العسكري وتفرض التهجير القسري.

وفي مدينة دوما، أبرز مدن الغوطة الشرقية، والتي تعرضت لقصف جوي صباح الثلاثاء طغى الدمار على المشهد، فعلى جانبي الطرقات تحولت أبنية إلى جبال من الركام.

ولا يختلف الامر في بلدة حمورية، حيث يتركز القصف خلال ساعات الليل، ولا يخرج سوى بضعة مواطنين من الأقبية خلال النهار لتفقد ممتلكاتهم.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن "استهدف القصف الجوي ليلاً بلدتي سقبا وحمورية"، مضيفاً أن "عشر غارات استهدفت صباحاً بلدة جسرين، كما تعرضت مدينة دوما لقصف جوي".

وأسفر القصف الجوي على جسرين عن مقتل "تسعة مدنيين وإصابة أكثر من 40 آخرين بجروح".

وارتفعت حصيلة القتلى منذ بدء التصعيد على الغوطة الشرقية في 18 شباط/فبراير إلى أكثر 780 من قتيلاً مدنياً، بينهم أكثر من 170 طفلاً.

وإلى جانب الحملة الجوية العنيفة المستمرة منذ أكثر من أسبوعين، يشنّ الجيش السوري هجوماً برياً ازدادت وتيرته تدريجاً، وتركز على الجبهة الشرقية. وتزامن مع هدنة أعلنت عنها روسيا وبدأت قبل أسبوع، وتسري يومياً لخمس ساعات فقط. ويُفتح خلالها ممر عند معبر الوافدين، شمال شرق مدينة دوما لخروج المدنيين.

وبات الجيش السوري يسيطر على 40 في المئة من هذه المنطقة المحاصرة، بعدما سيطر ليلاً على بلدة المحمدية.

وتتركز الاشتباكات حالياً على أطراف بلدات بين سوى والأشعري (وسط) وافتريس (جنوب) والريحان (شمال شرق).

ويعود التقدم السريع، وفق مراقبين، إلى أن العمليات العسكرية تدور في منطقة زراعية ذات كثافة سكانية منخفضة، وهي تهدف الى تقسيم الغوطة الشرقية إلى جزئين شمالي حيث تقع مدينة دوما، وجنوبي حيث مدينة حمورية.

موسكو: اتهامات كيمياوية مجانية ندد الكرملين الثلاثاء بالاتهامات "المجانية" ضد دمشق بانها استخدمت أسلحة كيميائية مؤكدا ان كل هذه الاسلحة السورية دمرت تحت اشراف دولي.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف انه في سوريا "تتواصل الاستفزازات مع كل هذه التلميحات والاتهامات المجانية حيال السلطات السورية".

واشارت تقارير في الاسابيع الماضية الى حصول هجمات بغاز الكلور من قبل النظام السوري الذي نفى عدة مرات استخدام اسلحة كيميائية.

والاثنين افاد المرصد السوري لحقوق الانسان انه وثق حوالي عشرين حالة اختناق تزامنا مع قصف النظام السوري مناطق في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق.

وذكر بيسكوف بان "الاسلحة الكيميائية في سوريا دمرت" من قبل الغربيين في 2013-2014 بمبادرة روسية، مضيفا "لقد تم التحقق من هذا الامر ليس فقط من الجانب الروسي وانما ايضا من قبل منظمة حظر الاسلحة الكيميائية".

وترى موسكو حليفة دمشق ان "مثل هذه الاتهامات يمكن ان تصدر فقط عن خلاصات لجنة تحقيق دولية وتحقيق حيادي"، مضيفا "في ظل غياب مثل هذا التحقيق، فان كل الاتهامات ليست سوى تلميحات".

وهذه الاتهامات التي اعتبر الرئيس السوري بشار الاسد انها "غير منطقية" اثارت موجة استنكار عالمية حيث لوحت باريس وواشنطن بضربات على سوريا.