قطر خارج انشغالات ولي العهد السعودي

القاهرة - اكد ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان خلال لقاء مساء الاثنين مع صحافيين واعلاميين مصريين انه "لا يشغل نفسه بقطر" مشيرا الى ان مقاطعة قطر يمكن ان تستمر عقودا كما فعلت الولايات المتحدة مع كوبا، بحسب ما نقل المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني.

وقال الامير محمد عن الازمة مع قطر "لا أشغل نفسي بها، وأقل من رتبة وزير من يتولى الملف"، كما اورد سعود القحطاني على حسابه على تويتر.

وتابع الامير محمد ان "أي وزير عندنا يستطيع أن يحل الازمة مع قطر وسأكشف سرا: من يتولى الملف القطري هو زميل عزيز في الخارجية (السعودية) بالمرتبة 12 إضافة للمهام الموكلة له".

وكتب القحطاني ان ولي العهد السعودي "قارن في لقائه مع الإعلاميين في مصر سياسة امريكا تجاه كوبا مع سياسة الدول الاربع مع قطر" في اشارة الى مقاطعة مصر والسعودية والبحرين والامارات لقطر.

وفي الخامس من حزيران/يونيو الماضي قطعت الدول الاربع علاقاتها مع قطر واتخذت بحقها عقوبات اقتصادية بعد تورطها في دعم مجموعات اسلامية متطرفة.

وبدأ الامير محمد بن سلمان مساء الاحد زيارة لمصر تستمر ثلاثة ايام يتوجه بعدها الى لندن ثم يزور الولايات المتحدة.

وسبق لولي العهد السعودي ان وصف ازمة قطر بـ"المسألة الصغيرة جدا جدا"، حين سئل في اكتوبر/تشرين الأول عن تأثير الأزمة الخليجية على المملكة.

وتوجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة البلجيكية بروكسل في جولة خارجية هي الرابعة له منذ بدء ازمة قطر الصيف الماضي.

وجددت الدول الأربع المقاطعة لقطر الاثنين اتهامها بدعم الإرهاب. وقالت إنها ترى أن الأزمة مع الدوحة "صغيرة" ويجب أن تحل في إطار جهود الوساطة الكويتية.

وقال عبيد الزعابي مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف ان "على القطريين أن يختاروا بين أن يكونوا دولة تؤمن بمبدأ حسن الجوار وتسعى للانخراط في علاقة إيجابية مع محيطها، أو أن يستمروا في انتهاك القانون الدولي".

واضاف أن الدول الاربع ترى ان هذه الأزمة السياسية "الصغيرة بين دولنا وقطر يجب أن تحل في إطار جهود الوساطة الكويتية القائمة".