تونسيات يقتحمن قلاع سائقي التاكسي الذكور

تونس - بابتسامة لا تفارق محياها، تتوقف سائقة سيارة الأجرة في أحد شوارع العاصمة التونسية، لتطل منها برأسها مشيرة لزبائنها بالصعود، والانطلاق نحو وجهتهم.

خدّوجة بن سليمان، تونسية اختارت مجالا كان حكرا على الرجال، متحدية جميع ما تطرحه مهنة مماثلة من صعوبات، لتصمم بذلك على كسر حاجز الخوف وتصنع مسيرة مهنية استثنائية مستمرة منذ 32 عاما.

نوادر وصعوبات

في تمام الساعة السادسة من صباح كل يوم، تغادر خدوجة منزلها بمحافظة منوبة غرب العاصمة التونسية، لتبدأ يوما جديدا مفعما -كغيره- بالنوادر، وبالصعوبات أيضا.

رحلة عمل يومية دأبت خدوجة القيام بها منذ 32 عاما، وتنتهي في الثالثة أو الرابعة مساء، لتعود في نهاية اليوم إلى منزلها، محمّلة بقصص جديدة ونوادر لا تخلو منها رحلاتها عبر مختلف مناطق العاصمة التونسية.

وتقول خدوجة: "أردت مثل غيري من النساء في هذا المجال إظهار أن المرأة التونسية والعربية عموما، قادرة على أن تكون فاعلة في مختلف القطاعات المهنية".

وأضافت أنه "لا شيء يمنع المرأة من أن تمتهن جميع المهن حتى الصعبة والشاقة، أو من احتكرها الرجال لزمن طويل".

وبعودتها إلى البدايات، وتحديدا إلى سنوات عملها الأولى، كان البعض يرفض ركوب سيارتها، وخصوصا الرجال وكبار السّن، وكانوا يعتقدون أنها لا تتقن السياقة، وأن الرحلة معها محفوفة بالمخاطر.

مواقف غالبا ما تدفعها إلى إبرام اتفاق "طريف" كما تقول معهم، لتقترح عليهم إيصالهم إلى وجهتهم، وفي حال عدم رضاهم عن الرحلة، فإنها لا تتقاضى أجرا عن عملها.

واضطرت سائقة التاكسي انتهاج هذا الاسلوب الغريب والطريف لتغيير الصورة النمطية التي كان الناس يحملونها، حينها، عن نساء قررن اكتساح العالم الذكوري.

ولم يكن هناك الكثير من النساء ممن لديهن جرأة خوض مغامرة مماثلة، ما جعلها بمثابة "نشاز" يكسر مشهد سيارات الأجرة الصفراء في شوارع العاصمة التونسية.

لكن، وبمرور الوقت، أصبح وجود إمرأة وراء مقود سيارة أجرة من الأمور العادية لا سيما في العاصمة التونسية.

قصة حب لمهنة شاقة

حين قررت خدوجة اكتساح عالم سيارات الأجرة ببلادها، لم يكن هناك الكثير من التونسيات ممّن اتخذن قرارا مماثلا.

وقالت بنبرة فيها حنين الى الماضي "هناك نساء تونسيات سبقنني في هذا العمل لكن عددهن كان ضئيلا جدا"، وهو ما شجعني لخوض غمار هذه التجربة، وتدريجيا تحولت مهنتي الى كل شيء في حياتي".

ودعت سائقة التاكسي الاستثنائية جميع النساء إلى مجابهة نظرة المجتمع السلبية في كثير من الاحيان، والتركيز على تحقيق النجاح المهني.

ولم تتخلص خدوجة حتى اليوم من نظرة سلبية يرمقها بها بعض الرجال رغم نجاحها واستمراريتها في عملها.

لكنها في المقابل عبرت عن سعادتها من اصطفاف النساء الى جانبها وتشجيعها للمضي قدما.

وطالبت بانشاء جمعيات او منظمات مهنية تهتم بالعاملات في قطاع سيارات الاجرة.

وأفادت خدوجة ان هناك صعوبات كثيرة تواجه مهنة سياقة سيارات الأجرة.

وقالت بثقة كبيرة في النفس"المهنة ليست هيّنة بل شاقّة وتتطلب يقظة كبيرة".

وأضافت: "أنا أجهل هوية الركاب، وأحيانا أخشى أن يصعد شخص تحوم حوله شبهات، وقد أكون معرضة لعملية سطو أو اعتداء، وهذا ما يجعلني في أحيان كثيرة أنتقي زبائني، ولا أشتغل لساعات متأخرة من الليل".

وطالبت خدوجة السلطات المعنية باهتمام أكبر بسائقي التاكسي، وبتأمين عملهم المحفوف بالمخاطر.