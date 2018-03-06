الأردن والسعودية يطالبان بتطبيق فوري للهدنة في الغوطة الشرقية

الرياض/عمان – طالب الأردن والسعودية الثلاثاء جميع الأطراف في سوريا بوقف فوري لإطلاق النار في الغوطة الشرقية وبالالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 حول سوريا.

وجاءت دعوات السعودية والأردن بينما طلبت فرنسا وبريطانيا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث فشل تطبيق وقف اطلاق النار الذي أقره المجلس لمدة 30 يوما في سوريا كما قال دبلوماسيون الثلاثاء.

ويتوقع أن يعقد المجلس اجتماعا الاربعاء لبحث الضربات الجوية والاشتباكات المتواصلة في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق رغم وقف اطلاق النار الذي طلبه مجلس الامن قبل عشرة أيام.

ودخلت اول قافلة مساعدات إلى الغوطة الشرقية الاثنين، لكنها غادرت ليلا قبل اتمام افراغ حمولتها وسط استمرار القصف على المنطقة الذي أوقع المزيد من الضحايا.

وجددت الرياض إدانتها للقصف العشوائي على الغوطة الشرقية في سوريا بالأسلحة الثقيلة والكيمياوية، مطالبة "جميع الأطراف بالالتزام الفوري بتطبيق قرار مجلس الأمن" بشأن سوريا.

وجاء الاعلان خلال جلسة مجلس الوزراء التي رأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وعقدت بعد ظهر الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وأوضح وزير الخدمة المدنية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة سليمان بن عبدالله الحمدان في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء "جدد إدانة المملكة لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية التي تقع تحت حصار النظام السوري والميليشيات المتعاونة معه وما يتعرض له المدنيون من أنواع القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والكيماوية ومنع وصول المساعدات الإنسانية لهم".

وطالبت المملكة "جميع الأطراف بالالتزام الفوري بتطبيق قرار مجلس الأمن 2401 للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين والإجلاء الطبي للمرضى والجرحى".

وبحسب الوكالة الأردنية، فإن الجانبين "اتفقا على زيادة برامج التواصل السياسي والدفاعي لتقوية شراكتهما الاستراتيجية".

لا حل عسكريا للأزمة

ودعا الأردن الثلاثاء إلى "وقف فوري" لإطلاق النار في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، مؤكدا أن "إنهاء معاناة الشعب السوري أولوية يجب العمل على تحقيقها"، وفق وزير الخارجية أيمن الصفدي.

وأشار الصفدي بعد لقائه أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إلى أن "الوضع الكارثي في الغوطة ومعاناة أهلها يجب أن تتوقف عبر وقف فوري لإطلاق النار".

وجدد الصفدي موقف بلاده بأنه "لا حل عسكريا للأزمة وأن الحل يجب أن يكون سياسيا ويجب تسريع جهود التوصل إليه وتكثيفها لوقف الكارثة الانسانية".

ودعا في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية إلى "تكاتف كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي يقبله الشعب السوري وعلى أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وعبر مسار جنيف".

وأكد الصفدي "أهمية برامج التعاون بين الأردن وحلف شمال الأطلسي في تعزيز القدرات الدفاعية وتطويرها"، فيما أكد ستولتنبرغ أن "الحلف يريد تعزيز التعاون مع الأردن الذي يمتد لأكثر من 20 عاما، عبر تقوية عديد برامج التعاون والشراكة والتدريب التي تجمعهما وتطويرها"، مشددا على أهمية "الدور الأساسي للمملكة في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب عسكريا وأمنيا وفكريا".

وكان الدفاع المدني أوضح في إحصائية نشرها الأحد أن عدد قتلى القصف الجوي والمدفعي على الغوطة الشرقية في الفترة الممتدة بين 19 فبراير/شباط و4 مارس/آذار الجاري بلغ 756 مدنيا.

وقتل الاثنين 58 مدنيا ليرتفع عدد القتلى خلال 15 يوما الماضية إلى 814 مدنيا.

والغوطة هي آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق، وإحدى مناطق "خفض التوتر" التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانا عام 2017.

وتبنى مجلس الأمن الدولي في 24 فبراير/شباط قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في عموم سوريا لمدة ثلاثين يوما، لكن الهدنة لم تدخل حيز التنفيذ فعليا.

واقترحت روسيا في 26 فبراير/شباط هدنة من طرف واحد تستمر خمس ساعات يوميا في الغوطة الشرقية، للسماح للسكان بالمغادرة وبدخول المساعدات عبر ما تصفه بـ"الممر الإنساني"، لكنها لم تتحقق أيضا مع استمرار قصف قوات النظام.