سميرة القادري ومحمد منير في مسك ختام مهرجان الأقصر

القاهرة - في حدث ثقافي بارز سيتسم بتسليم شعلة وراية الثقافة العربية من الأقصر المصرية إلى مدينة وجدة المغربية، سيحيي كل من الفنان المصري محمد منير والسوبرانو المغربية سميرة القادري حفلين في معبد الكرنك.

وسيقام الحفلين الفنين في اختتام مهرجان الأقصر وبحضور وفود من مصر والمغرب ووزيري الثقافة بمصر والمغرب.

وستقوم سميرة القادري باحياء حفلتها يومي 17 و18 مارس/اذار.

وولدت الباحثة والفنانة السوبرانو سميرة القادري بمدينة الصويرة بالمغرب في كنف أسرة تنتمي إلى الزاوية القادرية الشرقاوية التي اشتهرت بقصائدها الصوفية النسائية.

والسوبرانو هو الصوت ذو طبقة الأوكتاف الأعلى بين أصوات النساء.

ودرست القادري مخارج الحروف وتجويد القرآن وتلقت دروسا مكثفة في فن الارتجال والتعبير الجسدي.

وتعتبر السوبرانو أول من غنت الشعر العربي في قالب الليد والرومانسا والكانطاطا وانفردت بهذه التجربة في الوطن العربي إلى جانب تجارب أخرى في أداء الأوبرا باللغة العربية.

ويعود نجاح القادري إلى اكتشافها لعدة نظريات جديدة في تاريخ الموسيقى المتوسطية، من خلال عدة أبحاث عرفت بها في العالم، وأيضا من خلال مشاركاتها العديدة في إلقاء مجموعة من المحاضرات في الجامعات المتوسطية في الدول العريبة والأوروبية.

وحازت القادري بفضل جهودها ونظرياتها الجديدة في البحث، وغنائها المنفرد في العالم لموسيقى المتوسط بثلاث لغات على العديد من الجوائز العربية والعالمية أهمها: "جائزة الفارابي للموسيقى العتيقة" التي تشرف عليها اللجنة الوطنية للموسيقى بالمغرب المرتبطة بالمجلس الدولي للموسيقى باليونيسكو.

وباعتبارها فنانة غنائية وممثلة وباحثة في علم الموسيقى، كانت سميرة القادري أول امرأة عربية تم اختيارها "المرأة المبدعة 2007" من طرف الجماعة الأوروبية لمناصرة النساء.

وحازت سنة 2010 على الميدالية الفضية من أكاديمية الفنون والعلوم والآداب بباريس.

ونالت في2011 الجائزة الكبرى لجوائز ناجي نعمان للآداب ونيل لقب سفيرة فوق العادة للثقافة بالمجان.

كما توجت بالميدالية الذهبية للاستحقاق من المجلس الوطني للموسيقى بالرباط التابع لليونسكو.

وفي نفس السنة كرمت القادري بجائزة المهاجر العالمية للفكر والآداب والفنون بملبورن بأستراليا، وقد منحتها منظمة المهاجر الثقافية بأستراليا في نفس السنة، شخصية العام الثقافية بالعالم سنة 2011.

ونشطت السوبرانو المغربية هذه السنة بإحيائها لعدة حفلات فنية بالمغرب وإسبانيا والأردن والإمارات، كما تستعد لإحياء حفلات كبرى في تونس والرباط.

وسيقوم محمد منير باحياء حفله الضخم في ختام الاحتفالية.

وتأتي مشاركة "الكينغ" المصري بعد فترة غياب طويلة فضل فيها التواري عن الأنظار.

وعرف محمد منير ابن أسوان المصرية بموسيقى مزج فيها الجاز بالسلم الخماسي النوبي، وبكلمات أغانيه ذات المعاني العميقة، ومظهره القريب من الشعب بعيدا عن تقاليد غيره من المطربين.

من عمق الواقع العربي المُشبع بالمعاناة والأوجاع غنى الفنان المصري محمد منير للإرادة والإنسان والشعوب في كل مكان فأهداهم "قلبه وجعل منه مساكن شعبية لهم" وزرع لهم في محيطه "نعناع الجنينة" و"ياسمين العمر" وحدثهم عن "مشوار اسمه حياة" داعيا إياهم إلى التشبث بالأمل والأحلام التي ستتحقق يوما ما.

وبوقفة باتت مألوفة لدى محبّيه واضعا يدا على خصره وأخرى ممسكة بالمايكروفون، ينقل محمد منير في كل مرة وبكل ثقة في النّفس صَوتا وإحساسا ولونا موسيقيا خاصا به.

وبأغان وكلمات بسيطة ذات معان عميقة نابعة من معاناة الكادحين والبسطاء يبعث الفنان المصري برسائل أمل وحياة في تمرد على الواقع الاجتماعي الصعب بالبلاد العربيّة.