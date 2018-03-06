نجاح معرض القصيم للكتاب في دورته الأولى

الرياض - قالت اللجنة العليا لمعرض القصيم للكتاب في المملكة السعودية إن الدورة الأولى للمعرض التي أسدل الستار عليها هذا الأسبوع حققت مبيعات بأكثر من 45 مليون ريال (حوالي 12 مليون دولار).

أقيم المعرض بمركز الملك خالد الحضاري في مدينة البريدة في الفترة من 22 فبراير/شباط إلى الثالث من مارس/آذار، وشارك فيه 200 عارض ضموا جامعات ومؤسسات تعليمية ومراكز بحثية ومكتبات ومتاحف ودور نشر.

وقال محمد الضالع عضو اللجنة التنفيذية للمعرض في تصريح لقناة الإخبارية السعودية "شاركت معنا في هذه الدورة ست دور نشر خليجية، لذلك نستطيع أن نطلق على معرض القصيم للكتاب أنه معرض ليس محليا ولم يرتق إلى العالمية بعد، وإنما نستطيع أن نصنفه أنه إقليمي".

وأضاف "عدد الزوار في اليوم الأخير تجاوز 850 ألف زائر، أما قيمة المبيعات فور إغلاق البوابات الرسمية تجاوزت 45.5 مليون ريال، إضافة إلى أن الإحصاءات التي وردت من دور النشر ومن هيئة الإحصاء داخل المعرض أشارت إلى أن مبيعات الكتب أكثر 1.3 مليون كتاب".

وكان الأمير فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم قد وعد في افتتاح المعرض الناجح بأن يقام سنويا وأن يحظى بمشاركات أكبر في الدورات القادمة من داخل السعودية وخارجها.

وإلى جانب بيع الكتب، شهد المعرض أكثر من 30 فعالية تنوعت بين أمسيات وندوات ولقاءات وأنشطة للطفل وكان من أبرزها أمسية خاصة بالأديب والشاعر الراحل ناصر بن سليمان العمري، وهو من مواليد قرية المريدسية التابعة لمدينة بريدة بمنطقة القصيم.