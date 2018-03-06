اتهامات أممية لروسيا والتحالف ودمشق بارتكاب جرائم حرب

جنيف - قال محققون من الأمم المتحدة الثلاثاء إن ضربات جوية نفذتها روسيا والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أودت بحياة عدد كبير من المدنيين في سوريا العام الماضي، في حين شنت القوات الحكومية هجمات كيمياوية في الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة.

وأضاف المحققون في أحدث تقرير يغطي الأحداث التي دارت خلال ستة أشهر حتى منتصف يناير/كانون الثاني أن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات مسلحة أخرى ارتكبوا جرائم حرب منها هجمات فتاكة على المدنيين واستخدامهم دروعا بشرية.

وذكرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أنه خلال تلك الفترة "عانى ضحايا الصراع السوري كثيرا مع تصاعد العنف مجددا في أنحاء البلاد إلى مستويات مرتفعة جديدة".

وقالت في تقريرها "قوات الحكومة تواصل استخدام الأسلحة الكيمياوية ضد مقاتلي الجماعات المسلحة في الغوطة الشرقية".

ودعا المحققون الأمميون المعنيون بجرائم الحرب، كلا من روسيا والتحالف بقيادة الولايات المتحدة إلى التحقيق في ضربات جوية نفذها الجانبان في سوريا العام الماضي وأسقطت عددا كبيرا من القتلى المدنيين مما يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وذكر تقرير للمحققين أن ضربة جوية نفذها الطيران الروسي باستخدام أسلحة موجهة أصابت سوقا مما أودى بحياة 84 على الأقل في بلدة الأتارب غربي حلب في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وقال المحققون إن القوات الروسية كانت وراء الهجوم الدموي على سوق مكتظ في سوريا اواخر العام الماضي وحذروا من أن الهجوم "قد يرقى إلى جريمة حرب".

وأعلن باولو بينهيرو رئيس اللجنة للصحافيين في جنيف أن "اللجنة أكدت استخدام الطائرات الروسية أسلحة غير موجهة في مناطق مكتظة بالسكان".

وأشار إلى وجود "مجموعة كبيرة من الأدلة" من بينها مقابلات مع شهود ومحللي صور وتسجيلات فيديو وصور بقايا أسلحة وصور أقمار اصطناعية تدعم نتائج اللجنة.

إلا أن اللجنة أقرت أنه "لا يوجد دليل يشير إلى أن الهجوم استهدف عمدا المدنيين أو سوق الأتارب".

إلا أنها أكدت أن "الهجمة التي شهدت استخدام أسلحة غير مُوجَّهة واستهداف سوق ومركز للشرطة ومحلات ومطعم في الاتارب، قد ترقى إلى جريمة حرب".

وأشار بينهيرو إلى أن استخدام أسلحة معينة في مناطق مدنية "يرقى تلقائيا إلى جريمة حرب بسبب طبيعة السلاح المستخدم".

وأنشئت لجنة التحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة في 2011 بعد بدء الحرب في سوريا. واتهمت اللجنة مرارا مختلف الأطراف بارتكاب جرائم حرب وأحيانا جرائم ضد الانسانية.

وقتل أكثر من 340 ألف شخص كما شرد الملايين من منازلهم في الحرب المستمرة في سوريا منذ سبع سنوات.

وأضاف التقرير أن ضربات للتحالف بقيادة واشنطن أسفرت عن مقتل 150 شخصا في مدرسة تؤوي نازحين قرب مدينة الرقة في مارس/آذار 2017.

وقال هاني مجلي عضو لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في إفادة صحفية "مثلما كانت هناك ضغوط على التحالف للتحقيق، ينبغي على السلطات الروسية التحقيق الآن بعد أن سلطنا الضوء على الأمر وأن تعلن نتائجها بشأن هذه الواقعة تحديدا".