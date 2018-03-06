الأردن ينسق مع الناتو لتكثيف جهود محاربة الإرهاب

عمان - بحث العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الثلاثاء في عمان مع الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ جهود محاربة الارهاب والتعاون في المجالات العسكرية والتدريبية، حسبما افاد بيان للديوان الملكي.

وركز لقاء الملك عبدالله وستولنبرغ "على أهمية تعزيز التعاون بين الأردن وحلف الناتو في المجالات العسكرية والتدريبية، وفي جهود محاربة الإرهاب الذي يهدد خطره منظومة الأمن والسلم العالميين".

واضاف البيان انه "تم التأكيد على ضرورة البناء على الاتفاقيات القائمة بين الجانبين، خصوصا برنامج التعاون والشراكة الثنائي المرتبط ببناء القدرات الدفاعية للمملكة، إضافة إلى تجديد عضوية الأردن في مجموعة الشركاء المتقدمين مع الحلف لمدة ثلاث سنوات أخرى".

واكد الملك "حرص الأردن على تمتين علاقات الشراكة مع حلف شمال الأطلسي".

من جانبه، أعرب ستولنبرغ عن "تقديره للدور المهم الذي يقوم به الأردن، بقيادة الملك، لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتعامل مع التحديات الإقليمية"، مؤكدا "حرص الناتو على الارتقاء بالتعاون مع المملكة إلى أعلى المستويات".

كما أعرب عن "تطلعه لقيام الملك بزيارة إلى مقر حلف الناتو، والاستماع إلى رؤيته حيال القضايا والأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط".

وبحث ستولنبرغ في وقت سابق مع رئيس هيئة الأركان الاردنية المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، "آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة".

كما أجرى لقاءات مع وزيري الخارجية ووزير الدولة لشؤون الاعلام لبحث التعاون بين الجانبين.

وصل أمين عام الناتو الى الأردن الثلاثاء قادما من العراق في اطار جولة له في المنطقة.

ومن جانب آخر اكد وزير الخارجية أيمن الصفدي"أهمية برامج التعاون بين الأردن وحلف شمال الاطلسي في تعزيز القدرات الدفاعية وتطويرها".

ومن جهته، اكد ستولتنبرغ ان "الحلف يريد تعزيز التعاون مع الأردن، الذي يمتد لاكثر من 20 عاما، عبر تقوية عديد برامج التعاون والشراكة والتدريب التي تجمعهما وتطويرها"، مشددا على أهمية "الدور الأساس للمملكة في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب عسكريا وأمنيا وفكريا".