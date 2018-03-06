العراق يفشل مخططا ارهابيا للدولة الاسلامية في الموصل

نينوى (العراق) - أعلن مصدر أمني عراقي أن القوات العراقية أحبطت مخططا إرهابيا لزعزعة الاستقرار داخل مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال) وألقت القبض على مجموعة ارهابية كانت تعد لتنفيذ سلسلة اعتداءات.

وقال النقيب عباس ريسان الوائلي من شعبة التحقيقات الأمنية (تابعة للجيش) إن "مجموعة إرهابية مؤلفة من 7 أشخاص كانوا ينشطون في السابق في صفوف تنظيم داعش (الدولة الاسلامية) داخل الموصل استطاعوا الفرار من قبضة القوات الأمنية خلال عمليات التحرير، خططوا لإحداث خروقات بأمن واستقرار المدينة".

وأوضح أن المجموعة خططت "لزراعة العبوات الناسفة في المناطق التجارية والترفيهية الحيوية وتنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات لها وزنها بالمجتمع وسرقة المنازل والسيارات، وغيرها من العمليات الإرهابية".

وتابع أن "خلية الاستخبارات استطاعت جمع تفاصيل دقيقة عن الإرهابيين وأبرز تحركاتهم، ومن خلال رصدها المتواصل والتأكد من مخططهم، تم إرسال معلومات تفصيلية عنهم إلى القوات الأمنية".

وأضاف أن القوات الأمنية ألقت القبض على 5 منهم في حي سومر بجنوب شرقي الموصل، والاثنين الآخرين ألقي القبض عليهم في حي محطة التلفزيون شرقي المدينة.

ولفت الوائلي إلى أن "الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم تم ضبط وبحوزتهم نحو 20 عبوة ناسفة محلية الصنع وأسلحة خفيفة وشرائح اتصال وأجهزة خلوية ومبالغ مالية وأقنعة لإخفاء الوجه".

وأشار إلى أن "هذه الأسلحة والمواد التي جرى ضبطها تم نقلها إلى مركز جهاز الأمن الوطني".

وأعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017 استعادة جميع أراضيه من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر عليها في 2014 والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد، إثر حملات عسكرية متواصلة استمرت ثلاث سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.

ويأتي الاعلان عم احباط المخطط الإرهابي للتنظيم في الموصل فيما سبق أن حذرت تقارير دولية من أن سقوط مشروع دولة الخلافة المزعومة وهزيمة التنظيم المتشدد لا تعني بالضرورة نهايته.

ومني التنظيم بنكسات كبيرة في العراق وسوريا لكنه لايزال ينشط في شكل مجموعات متفرقة تحاول لملمة صفوفها، بينما لاتزال هناك الكثير من الخلايا النائمة تتحين الفرص المناسبة لشن هجمات دموية للإيحاء بأن الدولة الاسلامية لم تنهر بعد وأنها قادرة على الضرب بقوة في كل وقت وفي أي مكان.

وتشكل الخلايا النائمة واحدة من أكبر المعضلات الأمنية التي تواجهها الحكومة العراقية عقب اعلان هزيمة التنظيم المتطرف.

ويضم التنظيم في صفوفه مقاتلين محليين بعضهم تمكن من الفرار والتخفي في صفوف عشرات آلاف النازحين وبعضهم اندمج في النسيج الاجتماعي العراقي.