ديمقراطية منافية لليبيرالية تؤسس للاستبداد من الصين إلى المجر

باريس - مع تمكين شي جينبينغ من البقاء في السلطة مدى الحياة، ترسخ الصين موقعها أكثر ضمن المجموعة المتزايدة من الدول التي تعتمد أسلوب حكم استبدادي برئاسة رجل مطلق الصلاحيات في مواجهة النموذج الديمقراطي في الغرب.

ويساهم قادة مثل فلاديمير بوتين (روسيا) ورجب طيب أردوغان (تركيا) وفيكتور أوربان (المجر) ورودريغو دوتيرتي (الفلبين) والعديدون منهم منتخبون ديمقراطيا، في نشر نهج الحكم المنافي لليبرالية وغير المؤاتي لمناصرة الحقوق الفردية بوجه السلطات.

ويشكل تزايد هؤلاء القادة من روسيا إلى تركيا وصولا إلى المجر، تحديا لنموذج الديمقراطية الليبرالية الذي يقوم على ركيزتين أساسيتين هما آلية انتخاب القادة ديمقراطيا ودولة قانون تضمن الحريات العامة.

وقال الباحث في مركز جامعة أوكسفورد لمسائل الصين جورج ماغنوس إن هذه الأنظمة "ترفض النموذج الديمقراطي الذي نشأنا فيه نحن (الغربيين) والذي نعتبره طبيعيا، في حين أنه ليس كذلك بالطبع، إذ أنه من منظور التاريخ البشري لا يعود وجوده إلى وقت طويل".

وما يعزز انتشار القادة المتسلطين التيارات الشعبوية التي تعصف بقلب الديمقراطيات الليبرالية: الولايات المتحدة وأوروبا وقد حملت دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وأدت إلى التصويت على بريكست وهي تيارات لا تؤيد بالضرورة المنحى "الليبرالي" في أنظمتها الديمقراطية.

"نهاية التاريخ"

ورأت الدكتورة في العلوم السياسية رئيسة مكتب "بلانيتينغ" للاستشارات كارولين غالاكتيروس أنه "من المؤكد أن نادي الديمقراطيات الموجهة يتسع وأن بنية السلطة الصينية تجعل من هذه الديمقراطية بالذات عضوا بارزا في هذا التجمع الجديد المقاوم للطموحات الأميركية في الهيمنة" باعتبار الولايات المتحدة أبرز أعضاء مجموعة الديمقراطيات الليبرالية.

وتساءل بعض المفكرين مثل فرانسيس فوكوياما في بداية حقبة التسعينات في القرن الماضي إن لم تكن البشرية بلغت "نهاية التاريخ" مع حتمية صعود الديمقراطية الليبرالية التي هزمت الشيوعية والديكتاتوريات، لكن العقد لم يكن انتهى حين كتب فريد زكريا في مجلة "فورين أفيرز" عن ظهور "الديمقراطية المنافية لليبرالية" في مواقع عديدة من العالم وهي ظاهرة لا تزال قائمة إلى اليوم.

وأوضحت غالاكتيروس أن "الرهان بالنسبة لهذه الدول يكمن في فصل نموها الاقتصادي والمالي الذي يستند في أوجه عديدة إلى مبادئ الليبرالية الشاملة ويغتنم كل ما تتيحه العولمة من فرص، عن السيطرة السياسية والاجتماعية على شعوبها لتجنب المصير الذي لقيته روسيا على سبيل المثال في التسعينات".

ويرى المدافعون عن نموذج الديمقراطية الليبرالية أن الخطر عليها بات فعليا اليوم على ضوء الضعف التاريخي الذي تعاني منه هذه الأنظمة التي تعتبر من الأكثر تطورا على صعيد الحريات الفردية.

ورأى ماغنوس أنها "مرحلة في غاية الخطورة بالنسبة للحكومة الدولية".

وأوضح مدير منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية كينيث روث أن "العديد من المتسلطين خلف نشوء هذه الديمقراطيات المنافية لليبرالية يستغلون مشاعر الاستياء حيال العولمة والهجرة ونظام التشغيل الآلي وغيرها من المسائل".

وتابع "من المهم أن يسلط القادة الديمقراطيون الليبراليون الضوء على خواء البرامج السياسية لهؤلاء القادة المتسلطين"، مضيفا أن "الصين قدمت دعما اقتصاديا للعديد من المستبدين في العالم"، على ضوء العلاقات الاقتصادية الهامة التي تقيمها بكين مع دول مثل فنزويلا وزيمبابوي.

وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مطلع يناير/كانون الثاني قائلا "علينا اليوم ألا نستخف بهذه الميول المنافية لليبرالية وهي ستشكل حتما إحدى المعارك التي سيتحتم على فرنسا خوضها، كما أنه سيترتب كذلك على الاتحاد الأوروبي خوضها خلال العام 2018 وأحيانا مع بعض أعضائه".

وأوروبا الشرقية هي من المناطق التي تشهد هذا التصادم بين نموذجي الحكم ولا سيما مع فيكتور أوربان الذي يعد من أنصار الحكم المنافي لليبرالية وبولندا المتهمة في أوروبا بالسعي لمحاصرة دولة القانون. وهذا ما حمل الصين مثلا على استحداث مجوعة 16+1 بين بكين و16 دولة من أوروبا الوسطى والشرقية".

ورأى رئيس مكتب آسيا الوسطى الفرنسي جان فرنسوا دي ميليو أنه "لا يسع دول أوروبا الشرقية في المستقبل سوى أن تذكر أنها إن كانت خرجت من الوضع الذي كانت فيه حتى التسعينيات، فذلك بفضل انجذابها إلى النموذج الأوروبي الغربي مهما كانت ثغراته ومهما اتهم (بحسب الانتقادات الصادرة عن الصين أو سواها) بالرضوخ للدعاية الأميركية".

لكن الديمقراطيات الليبرالية قد تواجه مشكلة نابعة عنها هي نفسها مع اختيار شعوبها قادة يشكلون بحد ذاتهم خطرا على أنظمتها.

وقال روث "من الواضح أن الإدارة الأميركية لم تعد محركا للديمقراطية الليبرالية حين يهاجم رئيسها ترامب عددا من سلطاته المضادة (الصحافيون والقضاة الناشطون) ويبدي رغبة جامحة في التقرب من قادة متسلطين آخرين".