عقول التونسيين تهاجر إلى الفضائيات العربية

أظهرت عمليات قيس مشاهدة التونسيين للفضائيات المحلية أن المؤشرات أخذت خلال الأشهر الماضية نسقا تنازليا حادا مقابل نسق تصاعدي بالنسبة للفضائيات العربية وخاصة المسلسلات والأعمال الدرامية وبرامج الترفيه والتسلية.

ويقر إعلاميون تونسيون بأن نتائج عمليات قيس مشاهدة التونسيين للفضائيات المحلية خلال الأشهر الأخيرة أظهرت أن غالبية وسائل الإعلام تعاني من تدني نسبة المشاهدة.

ولا تتجاوز أعلى نسبة مشاهدة الـ 45 بالمئة وهي نسبة حققتها خلال هذه الفترة قناة "نسمة" الفضائية التي تستقطب مشاهديها من خلال التركيز على مشاغل التونسيين الاجتماعية الصرفة ومن خلال البث المكثف للمسلسلات والأعمال الدرامية.

وتأتي قناة "الحوار التونسي" في المرتبة الثانية مستقطبة نحو 37 بالمئة من المشاهدين عبر تركيزها على برامج المنوعات والترفيه والتسلية والألعاب.

وتتنافس كل من قناة "نسمة" وقناة "الحوار التونسي" على جذب أكثر ما يمكن من المشاهدين وفق توجهين مختلفين تماما إذ في الوقت الذي تحرص فيه الأولى على برامج "اجتماعية وإنسانية محافظة" تبدو الثانية أكثر تفتحا وتحررا وموجهة لفئة معينة.

أما نسبة المشاهدة لبقية الفضائيات فهي تتراوح في أحسن الحالات بين 18 و23 بالمئة إما لتركيزها على البرامج السياسية أو لضحالة المادة الإعلامية والأعمال الدرامية.

وتبدو البرامج السياسية بجميع اشكالها الأقل مشاهدة من قبل التونسيين بالنسبة لغالبية الفضائيات حيث تتراوح نسبة المشاهدة بين 11 و21 بالمئة في أحسن الحالات.

ويبدو أن الضغوط الاجتماعية وما يرافقها من اجترار لنفس الخطاب السياسي دفع بالتونسيين إلى هجرة الفضائيات المحلية باتجاه الفضائيات العربية إما لمتابعة الأحداث في الشرق الأوسط أو لمتابعة برامج تخفف عنهم في سهراتهم من حدة تلك الضغوط.

ويقول أخصائيون في قيس المشاهدة إن الفضائيات العربية أصبحت أكثر جاذبية للتونسيين من الفضائيات المحلية مشددين على أن "المشاهد بات عازفا عن متابعة شأنا عاما يتعايش مع ضغوطه يوميا وهو ليس في حاجة لمشاهدة برامج حوله".

ويقول أحمد خوجة الأخصائي في عمليات قيس المشاهدة إن نسبة مشاهدة التونسيين لبرامج الترفيه والتسلية والألعاب والمسلسلات والأعمال الدرامية التي تبثها الفضائيات العربية تتراوح ما بين 57 و61 بالمئة.

ويضيف خوجة الذي أعد دراسة حول قيس مشاهدة التونسيين للفضائيات التونسية والعربية يقول لمراسل ميدل ايست أونلاين "إن الفضائيات العربية باتت أكثر جاذبية للعائلة التونسية خلال السهرات الليلية حيث يبحث الناس بعد يوم كامل من التعب عن مادة إعلامية ترفيهية بعيدا عن توترات الشأن العام.

وقبل ثلاث سنوات كانت البرامج السياسية في ظل تفجر مساحات حرية الرأي والتعبير تستقطب نسبة مشاهدة عالية تتراوح ما بين 51 و63 بالمئة وهي مؤشرات قياسية.

ولا يرجع خوجة تلك النسب إلى اهتمام التونسيين بالشأن العام فقط وإنما يرجعها أيضا إلى ما يسميه بـ"البحث عن الفرجة" ملاحظا أن "شخصية التونسي أكثر انجذابا لما هو فرجوي حتى وإن تعلق الأمر ببرنامج حواري سياسي ساخن".

وفي تعليقه على انجذاب العائلات التونسية خلال السهرات الليلية إلى الفضائيات العربية يقول خوجة إن "الظاهرة تبدو وكأن الأجسام في تونس والعقول مهاجرة تتنقل من فضائية إلى أخرى بحثا عن ملاذ آمن في ما يشبه اللجوء الذهني".

وكثيرا ما تتذمر العائلات من أن برامج الفضائيات هي دون انتظاراها حتى أنها لا تتردد في القول بان تلك الفضائيات "ما فيها شيء"، لا تبث برامج تستحق المشاهدة.

غير أن ذلك لا ينفي أن عددا من الإعلاميين الشبان ما انفكوا يحاولون إطلاق برامج بناء على عمليات قيس المشاهدة تسعى إلى جذب أكثر ما يمكن من المشاهدين.