حلبات السعودية تتسع للمرة الأولى للمصارعة الحرة

الرياض - أعلنت مؤسسة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية تقديم عرض خاص تحت اسم "أفضل رويال رامبل" في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (غرب السعودية) في 27 أبريل/نيسان.

وأشارت المؤسسة في بيان نشرته الثلاثاء على موقعها الإلكتروني أن العرض سيقدم بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة في السعودية.

ويعد العرض المرتقب هو أول عرض للمصارعة الحرة العالمية في تاريخ المملكة ويأتي في إطار تحولات اجتماعية واقتصادية ورياضية تشهدها البلاد.

وقالت المؤسسة العالمية إنه سيشارك "لأول مرة في تاريخ اللعبة في نزال رويال رامبل 50 مصارعًا من نجوم المصارعة الحرة".

وأشارت إلى أن من بينهم "جون سينا وتريبل اتش ورومان رينز واي جاي ستايلز وبرون سترومان وفريق ذا نيو داي وراندي أورتن وبراي وايت وشينسكي ناكامورا".

وكان تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية وقع مساء الأربعاء اتفاقية مع فينس مكماهن رئيس اتحاد مؤسسة المصارعة الحرة العالمية لإقامة منافسات المصارعة بشكل حصري في المملكة لمدة 10 سنوات، دون أن يتم الإعلان عن موعد أول العروض.

وتشتمل الاتفاقية على تنظيم عدد من المنافسات مثل "Royal Rumble" والفريق الثنائي ومنافسات الحزام والسلّم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية واس آنذاك ان مؤسسة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية ستقوم بتنظيم هذه الفعاليات بشكل وأسلوب مختلفين عن السابق من حيث الإنتاج والإخراج، وبطريقة فريدة من نوعها.

وشهدت المملكة في الآونة الأخيرة سلسلة قرارات انفتاحية تقضي بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارا من يونيو/حزيران ودخولهن ملاعب كرة القدم.