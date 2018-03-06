نتنياهو يتوعد بالتصدي لـ'الوحش' الإيراني

واشنطن - حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء في واشنطن من "الوحش" الإيراني، الذي ينشر "الظلمات" في الشرق الأوسط، مشيدا في الوقت نفسه بالتحالف القائم بين اسرائيل والولايات المتحدة.

وبعيدا عن الشبهات بالفساد التي تلاحقه في اسرائيل، ألقى نتانياهو كلمة الثلاثاء أمام منظمة ايباك التي تعتبر اللوبي الرئيسي الداعم لإسرائيل في الولايات المتحدة.

واستعاد وسط التصفيق الحاد من الحضور وقوفا، فيلم "الطيب والوحش والقبيح" للمخرج الشهير سيرجيو ليوني، لكنه عدل العنوان ليصبح "الطيب والوحش والجميلة".

واعتبر أن "الطيب" يعني "الأخبار الطيبة"، ومفادها أن "الجيش الاسرائيلي لم يكن يوما أقوى مما هو عليه اليوم مع اقتصاد مزدهر".

وأضاف نتانياهو أن "الوحش" هو إيران، قبل أن يعرض على شاشة عملاقة أمامه خريطة "تكشف النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط"، مضيفا "أن الظلمات تنهال على منطقتنا".

أما الدول التي أشار إليها بالأسود على الخريطة والتي اعتبر أنها واقعة تحت النفوذ الإيراني، فهي سوريا والعراق واليمن ولبنان.

وبعد أن ندد مرة أخرى بالاتفاق الدولي النووي الموقع مع إيران عام 2015، شدد على أنه حذر منذ فترة طويلة مما وصفقها بـ"الأكاذيب المتكررة للنظام الإيراني".

وتابع "سبق أن حذرت من أن النظام الإيراني بعد رفع العقوبات عنه لن يصبح أكثر اعتدالا ولا أكثر نزوعا نحو السلام، بل العكس، سيصبح أكثر خطورة وهذا ما يحدث بالتحديد اليوم".

وقال نتانياهو أيضا "علينا أن نوقف إيران وسنوقفها لن نسمح أبدا لإيران بتطوير سلاح نووي لا اليوم ولا بعد عشر سنوات ولا بأي وقت".

وأشاد نتانياهو بحزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الملف الإيراني ووجه دعوة إلى الدول العربية في المنطقة قائلا "إن اسرائيل ليست عدوا لها بل هي الحليف الذي لا بد منه".

وتابع شارحا أن "الجميلة" ليست سوى "التحالف الجميل القائم بين إسرائيل والولايات المتحدة".

وكان الرئيس الأميركي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقرر نقل مقر السفارة الأميركية إلى المدينة المقدسة في مايو/ايار في الذكرى سبعين للنكبة، ما أثار غضب الدول العربية ومعارضة شديدة من معظم دول العالم.