التعادل يفصل بين العهد والجيش في كأس الاتحاد الآسيوي

بيروت - اكتفى العهد اللبناني بنقطة من مواجهته مع ضيفه الجيش السوري، بالتعادل معه 1-1 الثلاثاء على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت، وذلك في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي في كرة القدم.

وبقي العهد الذي حافظ على سجله خاليا من الخسارة هذا الموسم في كل المسابقات، متصدرا للمجموعة بفارق نقطتين أمام الجيش الثاني، وثلاث أمام الزوراء العراقي الذي أرجئت مباراته مع المنامة البحريني (نقطة واحدة) إلى 16 نيسان/أبريل المقبل بسبب رفض الاتحاد الدولي "فيفا" استقبال العراق اي مباراة رسمية نتيجة الحظر المفروض على ملاعبه.

وجاءت المباراة مملة في شوطها الأول، إذ انحصر اللعب في وسط الملعب مع تكتل الفريق السوري أمام منطقته واعتماده على الهجمات الخاطفة. وكانت أبرز فرص الشوط الأول للجيش عبر لاعب الوسط عبد المالك عنيزان لكن الحارس الدولي اللبناني مهدي خليل تألق في الدفاع عن مرماه (29).

وارتفع المستوى تدريجياً في الشوط الثاني، ودانت السيطرة الميدانية للعهد والخطورة للفريق الضيف الذي تمكن من افتتاح التسجيل بعدما استغل محمد العنيز هفوة من دفاع العهد عن الجهة اليسرى فأرسل كرة عرضية الى حسن العويد، فأودعها الأخير برأسه في الشباك اللبنانية (57).

وبعدها شدد اللبنانيون سيطرتهم وحاصروا الجيش في منطقته الى ان أدرك أحمد زريق التعادل لبطل لبنان بطريقة مميزة عندما استلم الكرة من تمريرة بينية ارسلها حسين الزين، فتخلص من مدافعين وأسكنها الى يمين الحارس شاهر الشاكر (71).

وتقام الجولة الرابعة الاثنين المقبل، حيث يحل العهد ضيفاً على الجيش، والزوراء على المنامة.