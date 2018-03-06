   
 
 

First Published: 2018-03-06

خطط الطرح الأولي لأرامكو 'تسير بشكل جيد'

 

الرئيس التنفيذي لعملاق النفط السعودي يرى أن قطاع الخام العالمي بحاجة لاستثمارات بقيمة 20 تريليون دولار على مدى 25 عاما.

 

ميدل ايست أونلاين

'صناعة النفط والغاز خسرت بالفعل استثمارات بقيمة تريليون دولار'

هيوستون - تحدث أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية الثلاثاء باقتضاب عن خطط إدراج عملاق النفط الحكومي قائلا إنها "تسير بشكل جيد جدا"، لكن المساهم في الشركة (الحكومة السعودية) سيكون عليها في نهاية المطاف أن تقرر موعد ومكان الإدراج.

ومن المتوقع إدراج الطرح العام الأولي لأرامكو محليا، لكن هناك منافسة كبيرة بين نيويورك ولندن وهونغ كونغ على إدراج ثان محتمل.

ووفقا لمصدرين مطلعين على الأمر فإن هونغ كونغ تبرز كحل وسط مرجح بشكل متزايد.

وقال إن صناعة النفط والغاز العالمية تحتاج لاستثمارات تزيد قيمتها على 20 تريليون دولار على مدى الأعوام الخمسة والعشرين القادمة لتلبية نمو متوقع في الطلب والتعويض عن الانخفاض الطبيعي في الحقول الناضجة.

ومتحدثا في مؤتمر سيرا ويك في هيوستون، قال الناصر إن صناعة النفط والغاز خسرت بالفعل استثمارات بقيمة تريليون دولار في فترة تراجع أسعار النفط من 2014 إلى 2016 .

وأضاف أن الاستثمارات المطلوبة في المستقبل "ستأتي فقط إذا اقتنع المستثمرون بأن المنافسة ستتاح على قدم المساواة في قطاع النفط وأن قيمة النفط أعلى بكثير وأن النفط سيبقى حاضرا في المستقبل المنظور".

وقال "ولذا يجب أن نقف ضد الفكرة القائلة بأن العالم يستطيع العمل بدون مصادر مؤكدة ويعول عليها. يجب أن نتحدى افتراضات خاطئة حول السرعة التي ستتسلل بها البدائل إلى الأسواق".

وأشار إلى أن نحو 99 بالمئة من سيارات الركاب على الطرق تستخدم محركات الاحتراق الداخلي حتى المركبات الهجين. وقال إن الكهرباء التي تستخدمها السيارات التي تعمل بالبطاريات تأتي من محطات التوليد التي لا تزال غالبيتها تعمل بالفحم وبصفة خاصة في أسواق مثل الهند والصين.

وقال الناصر إنه حتى مع نمو المركبات الكهربائية، فإن زيادة الطلب من أسواق البتروكيماويات على مدى العشرين عاما القادمة ستتطلب استثمارات إضافية وحاجة إلى النفط الخام.

وتابع "حتى التقديرات المتحفظة" تشير إلى الحاجة إلى حوالي 20 مليون برميل يوميا من الطاقة الجديدة في السنوات الخمس القادمة.

وقال الناصر أيضا إنه واثق من متانة العوامل الأساسية لسوق النفط ونمو الطلب في المستقبل، على الرغم من تقلبات كبيرة في سعر الخام وتوقعات بتزايد انتاج النفط الصخري.
 

منافسة محتدمة بين 3 اقطاب على الطرح الأولي لأرامكو

جوبا تتقدم بطلب للانضمام لجامعة الدول العربية

خطط الطرح الأولي لأرامكو 'تسير بشكل جيد'

لبنان يلوح بمواجهة بناء اسرائيل جدارا حدوديا

العراق يفشل مخططا ارهابيا للدولة الاسلامية في الموصل

الأردن ينسق مع الناتو لتكثيف جهود محاربة الإرهاب

صوت الرصاص يعلو على دعوات التهدئة في سبها

الأردن والسعودية يطالبان بتطبيق فوري للهدنة في الغوطة الشرقية

إيران ترفع أطماعها الاقتصادية في العراق بذريعة التعاون التجاري

محمد بن سلمان يعزي تواضروس الثاني بـ'الشهداء الأقباط'

حزمة اتفاقيات في انتظار الأمير محمد خلال زيارته لبريطانيا

لبنان يضيق ذرعا باللاجئين السوريين

إسرائيل تتقدم للأردن بطلب رسمي لتعيين سفير جديد في عمان

أمين الناتو في بغداد وسط دعوات لسحب القوات الأجنبية

الدوحة تبحث عن مسار خارجي مواز للوساطة الكويتية

إطلاق عملية 'فرض القانون' لإنهاء الاقتتال القبلي في جنوب ليبيا

العراق يضع يده على أملاك صدام حسين وآلاف من أقاربه

التحقيق مع مقدم برامج معروف في مصر بدعوى الإساءة للشرطة

 
>>