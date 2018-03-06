جوبا تتقدم بطلب للانضمام لجامعة الدول العربية

القاهرة - تقدمت جمهورية جنوب السودان بمذكرة رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للحصول على عضوية المؤسسة الإقليمية، وفق ما أعلن مصدر دبلوماسي الثلاثاء.

وقال مصدر دبلوماسي في الجامعة للوكالة المصرية الرسمية للأنباء إن "المذكرة ستعرض على مجلس الجامعة الذي يعقد غدا الأربعاء على مستوى وزراء الخارجية في دورته 149 بمقر الأمانة العامة للجامعة (في القاهرة)".

وتأسست جامعة الدول العربية عام 1945 وهي تضم حاليا 22 دولة وتهدف إلى تحقيق التعاون بين الدول الأعضاء والحفاظ على استقلالها والتعاون مع الهيئات الدولية لكفالة الأمن والسلام وتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.

وتنص المادة الأولى من ميثاق الجامعة العربية على أنه يحق لكل دولة عربية مستقلة الانضمام إلى جامعة الدول العربية بعد أن تقدم طلبا بذلك يودع لدى الأمانة العامة الدائمة ويعرض على المجلس في أول اجتماع يعقد على مستوى المندوبين الدائمين بعد تقديم الطلب.

وأمام عدم نص المادة الأولى من ميثاق الجامعة العربية على توضيح عدد الأصوات الواجب توافرها للموافقة على طلب الانضمام، جرى التعامل على اشتراط إجماع الدول الأعضاء في المجلس.

وحسب ميثاق الجامعة العربية يجب أن تتوفر في الدولة المنضمة أن تكون دولة مستقلة وتتوفر فيها مقومات الدولة الثلاث وهي الشعب والإقليم والسيادة.

وتعدّ جزر القمر آخر الدول العربية المنضمة إلى الجامعة، حيث انضمت لها عام 1993.

وانفصلت جنوب السودان عن دولة السودان عبر استفتاء شعبي دعمه الغرب عام 2011.

وبعد أيام من انفصال جنوب السودان، أعلنت الجامعة العربية أنه من حق الدولة الوليدة الانضمام إليها خاصة وأن ميثاق الجامعة ينص على ضرورة إقرار دساتير دول الجامعة للغة العربية كلغة رسمية، وهو ما ينطبق على جنوب السودان.

وصرح مسؤولون في جنوب السودان مرارا بأن قرار الانضمام إلى الجامعة العربية يخضع لتقدير القيادة السياسية، في إشارة إلى الرئيس سيلفاكير ميارديت.

وقال سيلفاكير في حوار تلفزيوني عام 2016، إن العرب يعتقدون أن جنوب السودان ليس لديها رغبة في أن تكون دولة عربية، لأنها انفصلت عن السودان وهي دولة عربية.

وأضاف حينها أن دولته لم تفكر بعد في الانضمام، "لكن لو فكرنا في الالتحاق بالجامعة العربية هل يقبلونا؟ أشك في أن الجامعة العربية تقبل عضويتنا"

وتتمتع دولة جنوب السودان بعلاقات وثيقة مع عدد من الدول العربية في مقدمتها مصر التي تستضيف المقر الرئيسي للجامعة وجرى العرف على أن يكون أمينها العام مصريا.

وتعاني جنوب السودان منذ العام 2013 من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، أودت بحياة الآلاف وشردت مئات الآلاف.