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لا أهداف في لقاء الفيصلي والاتفاق في بطولة السعودية
 

الفتح يحول خسارته أمام الباطن بهدف إلى فوز كبير بخماسية مقابل ثنائية يتقدم الفتح للمركز الخامس موقتا.
 

ميدل ايست أونلاين

في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف النصر

الرياض - تعادل الفيصلي مع الاتفاق صفر-صفر الثلاثاء في المرحلة الثامنة عشرة المؤجلة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ورفع الفيصلي رصيده الى 34 نقطة في المركز الرابع موقتا بفارق الأهداف خلف النصر الذي يلتقي الأربعاء مع الشباب، فيما أصبح رصيد الاتفاق 30 نقطة في المركز التاسع.

وحول الفتح خسارته أمام الباطن بهدف إلى فوز كبير 5-2 في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

وسجل أهداف الفتح الجزائري إبراهيم الشنيحي (20) والتونسي عبدالقادر الوسلاتي (73 و83) وعلي الحسن (85) وعلي الزقعان (90)، بينما سجل هدفي الباطن البرازيلي غييرمي شيتيني (2 و42).

وبهده النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 32 نقطة وتقدم للمركز الخامس موقتا، في حين بقي الباطن في المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة.

وزاد الفيحاء من معاناة أحد عندما تغلب عليه 3-2. سجل للفيحاء اليوناني الكساندروس تزيوليس (4) وتوفيق بوحيمد (59) والتشيلي روني فرنانديز (66)، ولأُحد العُماني محسن جوهر (31) والتونسي هشام السيفي (50 من ركلة جزاء).

وتقدم الفيحاء للمركز السابع بعد أن رفع رصيده إلى 31 نقطة، بينما بقي أحد في المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة.
 

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