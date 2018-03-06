وفد 'البديل' الشعبوي الألماني يحشد لترحيل لاجئين سوريين

برلين - قال أعضاء في حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة إن مشرعين من الحزب يقومون بزيارة لتقصى الحقائق في سوريا.

ويسعى الحزب إلى تصنيف سوريا على أنها أحد بلاد المنشأ الآمنة في خطوة ستسهل ترحيل من يفشل في الحصول على حق اللجوء.

ويشكل السوريون أكبر جماعة بمفردها من الساعين للجوء بين أكثر من مليون مهاجر وصلوا إلى ألمانيا منذ منتصف 2015 فرارا من الحرب والفقر.

وكان تدفق المهاجرين الذي سهله قرار المستشارة أنغيلا ميركل في 2015 بفتح حدود ألمانيا بمثابة منحة لحزب البديل من أجل ألمانيا، فقد حصل الحزب على 12.6 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت في سبتمبر/أيلول 2017 وأصبح أكبر حزب معارض وأول حزب يميني متطرف يدخل البرلمان الألماني منذ الستينات.

وقال بيان للمشرعين على صفحة كريستيان بليكس وهو عضو في برلمان ولاية نورد راين فستفاليا بغرب ألمانيا على فيسبوك، إنه وستة آخرين من أعضاء الحزب بعضهم أعضاء في البرلمان الاتحادي يقومون بزيارة خاصة لسوريا منذ الخامس من مارس/آذار.

وقال البيان "الخبرات التي يكتسبها هؤلاء البرلمانيون ستتيح لهم تقييم الوضع في سوريا بشكل منطقي في ما يتعلق بالمناقشات المستمرة بشأن تصنيفها كبلد منشأ آمن وهو ما سيؤثر أيضا على القرار الخاص بوقف ترحيل من يتم رفض طلبهم للجوء".

ويهاجم حزب البديل من أجل ألمانيا عادة وسائل الإعلام بوصفها غير موثوق فيها وقال البيان إن الحزب لا يثق في التغطية الألمانية لما يحدث في سوريا ولذلك يسعى النواب إلى التعرف بشكل مباشر على الحياة في المناطق التي استعادتها الحكومة بسوريا وجهودها لتوفير الخدمات للاجئين العائدين.

واقترح حزب البديل من أجل ألمانيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 إعادة نصف مليون لاجئ سوري لوطنهم قائلا إن الحرب انتهت تقريبا وإن الرئيس بشار الأسد حث اللاجئين على العودة لديارهم، لكن الأمم المتحدة تقول إن القتال مازال مستمرا في مناطق كثيرة في حرب أهلية معقدة أودت بحياة مئات الآلاف منذ 2011 وأجبرت الملايين على الفرار من ديارهم في أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

ولم تُرحل ألمانيا أحدا إلى سوريا منذ 2012 ومددت في ديسمبر/كانون الأول 2017 هذه السياسة حتى نهاية 2018.

ونشر بليكس صورا لطرق مزدحمة وحوض سباحة ولمبان ومعها تعليق قال إنهم وصلوا إلى دمشق، مضيفا "نادرا ما ترى أي عسكريين. هناك إعلانات عن الهواتف المحمولة والتلفزيونات. حياة يومية طبيعية".

وقال بليكس في تعليق منفصل على فيسبوك إن الوفد تحدث إلى ممثلين للبرلمان السوري والتقى مع المفتي العام لسوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون الذي نقل عنه بليكس دعوته لكل اللاجئين السوريين إلى العودة لديارهم.

وقال المشرعون إنهم يعتزمون أيضا زيارة منشآت تعليمية.