الفوز يجافي العين والريان للمرة الثالثة في دوري الأبطال ويروم الدحيل

دبي - فشل كل من العين الاماراتي والريان القطري في تحقيق فوزه الاول بعد تعادل الاول مع ضيفه الاستقلال الايراني 2-2 والثاني مع مضيفه الهلال السعودي 1-1 الثلاثاء ضمن المجموعة الرابعة لدوري ابطال اسيا لكرة القدم، فيما حقق الدحيل القطري فوزه الثالث تواليا وانفرد بصدارة الثانية.

وانفرد الاستقلال بالصدارة برصيد خمس نقاط، مقابل 3 لكل من الريان والعين اللذين تعادلا 3 مرات، ونقطتين للهلال الاخير الذي بقي ايضا من دون انتصارات.

في المباراة الاولى في العين، سجل السويدي ماركوس بيرغ (63) واحمد خليل (89 من ركلة جزاء) هدفي العين، والسنغالي مامي تيام (52 و77) هدفي الاستقلال.

وبعد شوط اول سلبي، جاء الثاني قمة في الاثارة وكان الاستقلال في طريقه للثأر من خسارته التاريخية 1-6 في اياب الدور الثاني لنسخة 2017 بعدما تقدم مرتين، لكنه فشل في الحفاظ عليه.

وافتتح الاستقلال التسجيل بعد لعبة رائعة من الاوزبكستاني الخادم دجيباروف الى فرشيد اسماعيلي الذي مرر عرضية لتيام سددها في شباك حارس مرمى العين خالد عيسى (52).

وادرك العين التعادل عبر بيرغ الذي استفاد من عرضية المصري حسين الشحات المحسنة (63).

وكان بامكان صاحب الضيافة التقدم بعدما تعرض الشحات النشيط لعرقلة مزدوجة من اسماعيلي وفرشيد بغيري، ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها بيرغ اصابت يد حسين حسيني ثم ارتطمت بالقائم وارتدت الى المهاجم السويدي نفسه سددها مجددا، لكن حارس مرمى الاستقلال تدخل ببراعة لصد كرته (75).

وعاقب الاستقلال اصحاب الارض على ركلة الجزاء المهدرة بعد دقيقتين فقط، عندما تقدم بهدف ثان عبر تيام، مستفيدا كما في الهدف الاول، من تمريرة اسماعيلي (77).

وكان خيار الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين بالدفع بالمهاجم احمد خليل مكان المدافع مهند العنزي في محله، بتسببه بعد اربع دقائق من نزوله بركلة جزاء اثر اعاقته من البديل بيجمان منتظري، سددها خليل نفسه بنجاح في شباك حسيني (89).

وقال ماميتش في المؤتمر الصحافي "المباراة كانت ممتعة وشهدت أربعة اهداف واهدار ركلة جزاء. نتيجة التعادل بالنسبة لنا تعد جيدة لاسيما ان الاستقلال هو من تقدم علينا مرتين وكنا نحن من نجهد لادراك التعادل".

واعتبر المدرب الكرواتي ان حظوظ "العين ما زالت قائمة في المجموعة رغم التعادل الثالث، حيث يتبقى ثلاث مباريات تساوي تسع نقاط".

ورأى ان "الاستقلال لم يشكل خطورة كبيرة في المباراة على مرمى العين وسجل هدفين عبر مهارة فردية من لاعبه السنغالي (تيام)".

من جهته، قال الالماني وينفريد شايفر مدرب الاستقلال "النتيجة جيدة لنا، مقارنة بالخسارة 1-6 في العام الماضي، ولا أنكر ان اللاعبين لعبوا بخوف في البداية بسبب ما حصل في النسخة الماضية".

ورأى شايفر ان "الحكم (الماليزي محمد يعقوب) كان جيدا رغم احتسابه ركلتي جزاء ضدنا".

الهلال يفرط بالنقاط مجددا وواصل الهلال مسلسل التفريط في النقاط بتعادله أمام ضيفه الريان القطري 1-1 على استاد جامعة الملك سعود بالرياض.

تقدم الريان أولا بواسطة المغربي محسن متولي (3) وأدرك الهلال التعادل بواسطة عبدالله الزوري (58).

ولم يمهل الريان مضيفه سوى دقيقتين حتى افتتح التسجيل عندما صوب متولي كرة قوية ارتطمت بالقائم وأخذت طريقها داخل المرمى (3). وتدخل القائم الهلالي في الوقت المناسب عندما تصدى لرأسية محمد جمعة قبل أن تأخذ طريقها خارج الملعب (28).

وكاد الهلال يعادل النتيجة لولا براعة الحارس عمر باري الذي تصدى لكرة الأرجنتيني إيزيكيل سيروتي القوية على دفعتين (30)، قبل أن يصوب اللاعب كرة مماثلة أمسكها الحارس بسهولة (33).

وأحكم الهلال قبضته على مجريات الشوط الثاني ونجح في تعديل النتيجة بواسطة عبدالله الزوري الذي تلقى كرة من المغربي أشرف بن شرقي أرسلها قوية في المقص الأيسر للحارس عمر باري (58).

وكاد الهلال يعزز تقدمه لولا تألق باري الذي طار لرأسية مختار فلاته وحولها لركنية بصعوبة (60). وصوب سيروتي كرة قوية مرت بجوار القائم (77) وأضاع ياسر الشهراني هدفا محققا عندما تلقى كرة عرضية لعبها برأسه فوق العارضة (90) .

فوز صعب للدحيل وحقق الدحيل القطري فوزا صعبا للغاية على لوكوموتيف الاوزبكي 3-2 على ملعب عبدالله بن خليفة في الدوحة. وسجل اهداف الدحيل المغربي يوسف العربي (9 و19) والتونسي يوسف المساكني (25)، وللوكوموتيف البرازيلي نيفالدو رودريغيز (57) ومراد بيكماييف (59).

ورفع الدحيل رصيده الى 9 نقاط في الصدارة، وتجمد رصيد لوكوموتيف عند 3 نقاط بالخسارة الثانية.

وسيطر الدحيل على الشوط الاول مسجلا 3 اهداف، ثم انتقلت السيطرة الى لوكوموتيف في الثاني فسجل هدفين وكان قريبا من التعادل.

افتتح الدحيل التسجيل عن طريق العربي وفرض سيطرته الهجومية تماما، ثم سنحت له فرصا سهلة امام المساكني والعربي والمعز علي وكريم بوضيف ضاعت بسهولة متناهية.

وعزز العربي تقدمه بنفس السيناريو من كرة عرضية من المعز وصلته في نفس المكان سددها ايضا ارضية داخل الشباك، لينهار الفريق الاوزبكي.

وواصل الدحيل ضغطه وهجومه بقيادة الثنائي المساكني والعربي اللذين تبادلا الكرة في الوسط وانتهت الى العربي مررها بينية الى المساكني الذي انفرد وسدد الكرة من فوق راس الحارس مسجلا الهدف الثالث.

قلب لوكوموتيف المباراة رأسا على عقب في بداية الشوط الثاني، فقلص نيفالدو الفارق منفردا، ثم استغل ارتباك المضيف بالهدف الثاني بعد دقيقتين فقط من تمريرة بينية ايضا وصلت الى بيكماييف فانفرد وسددها داخل الشباك.

اشتعلت المباراة تماما بعد ان طمح لوكوموتيف الى التعادل، فيما حاول الدحيل العودة وخطف هدف رابع يضمن الانتصار، الذي تحقق في نهاية المطاف.

وفي المجموعة عينها، مني الوحدة الاماراتي بخسارته الثالثة تواليا امام مضيفه ذوب اهن الايراني صفر-2، فرفع الاخير رصيده الى 6 نقاط.

وسجل مرتضى تبريزي هدفي الفوز لصالح ذوب اهن في الدقيقتين 34 بعد عرضية من سيد حسيني و73 بتمريرة من البرازيلي كيروس.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي تقام مبارياته خلال شهر أيار/مايو المقبل.