غوارديولا يرفض مقارنة مانشستر سيتي ببرشلونة

مانشستر (المملكة المتحدة) - رفض بيب غوارديولا، المدرب الاسباني لمانشستر سيتي الانكليزي ، مقارنة فريقه بالتشكيلة الذهبية التي دربها في برشلونة، وذلك عشية مواجهته الاربعاء مع بازل السويسري على ملعب "الاتحاد" في اياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي "ليس جيدا لنا المقارنة مع هذا الفريق، لانه سيطر على العقد الاخير مع لاعبين ومدربين مختلفين. لقد فازوا بألقاب كثيرة".

وتابع "أحرزنا لقبنا الاول للتو، ولكي نفكر بالانضمام الى لائحة من هذا النوع (مثل برشلونة)، يجب الاستمرار لفترة طويلة. نتحدث عن سنوات".

وتحت اشراف غوارديولا بين 2008 و2012، أحرز برشلونة لقبي دوري الابطال في 2009 و2011 والدوري الاسباني ثلاث مرات بين 2009 و2011. وبعد رحيله، أحرز برشلونة لقب الدوري ثلاث مرات اضافية ولقبا اوروبيا جديدا في 2015.

وبعد تركه بايرن ميونيخ الالماني، ثم انضمامه الى سيتي المملوك اماراتيا في 2016، انتظر غوارديولا حتى الشهر الماضي ليتوج بلقبه الاول في كس الرابطة، وهو في طريقه لاحراز لقب الدوري بسبب تقدمه الشاسع على اقرب مطارديه، كما اصبح على مشارف ربع النهائي في دوري الابطال لفوزه الكبير على بازل ذهابا (4-صفر).

وأردف غوارديولا الذي اقصي الموسم الماضي من ثمن نهائي المسابقة القارية امام موناكو الفرنسي "عندما أسمع باننا مرشحون لنيل لقب دوري ابطال اوروبا، أشعر بالفخر. لاننا اذا لم نلعب جيدا، (...) لن يلقي الناس باللوم على افتقادنا للتاريخ (الاوروبي)".