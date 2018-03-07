'ويتشات' عند أكثر من مليار مستخدم صيني

بكين - اجتاز تطبيق "ويتشات" الصيني للمراسلات الفورية عتبة المليار مستخدم في الصين، في مؤشر إلى شعبية هذا البرنامج المتعدد الوظائف الذي يجمع بين مزايا التواصل الاجتماعي والألعاب والتجارة الالكترونية وخدمات الدفع عبر الانترنت، غير أنه لا يزال يواجه صعوبة في التوسع نحو الخارج.

هذا التطبيق للهواتف الذكية أصبح من مستلزمات الحياة اليومية للصينيين إذ يتيح التحادث مع الأصدقاء وزملاء العمل وتشارك الصور وقراءة الأخبار إضافة إلى خدمات أخرى مثل شراء بطاقات السينما أو القطار.

ويسمح التطبيق خصوصا، من خلال مسح رمز شريطي (باركود) على الهاتف المحمول، بدفع فاتورة المطعم أو قيمة المشتريات ما يتيح الاستغناء شبه الكامل عن حمل أموال نقدية في الجيب.

وقال بوني ما رئيس مجموعة "تنسنت" العملاقة المشغلة للخدمة إن "ويتشات تخطت عتبة المليار مستخدم ناشط شهريا في العالم".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أوضحت "تنسنت" أنها تتحدث عن "حسابات لمستخدمين ناشطين شهريا" إذ ان كل مستخدم للانترنت يمكن أن يفتح حسابات عدة.

وقال الخبير المحلي في الانترنت ومؤسس شركة "تشاينا تشانل" ماثيو برينان لوكالة فرانس برس "هذه عتبة مهمة، أداء جيد يجعل من ويتشات أكبر شبكة اجتماعية في العالم غير مملوكة لمارك زاكربرغ".

وأشار إلى أن "ويتشات تستفيد من كونها أول مجموعة صينية في هذا المجال" لتطبيقات المراسلة عبر الأجهزة المحمولة.

وكانت "ويتشات" تضم 980 مليون مستخدم ناشط في نهاية سبتمبر/ايلول بارتفاع يقرب من 16% خلال عام.

وعلى سبيل المقارنة، يضم تطبيق "مسنجر" من "فيسبوك" 1,3 مليار مستخدم شهري نشط.