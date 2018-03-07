زعماء الأحزاب التونسية صور نمطية بلا حاضنة شعبية

يرجع مراقبون تدني أداء زعماء غالبية الأحزاب السياسية التونسية إلى غياب حاضنة شعبية واسعة لا في المدن الكبرى ولا في الجهات الداخلية بعيدا عن قواعدها الانتخابية المحدودة مشددين على أن الصورة النمطية المتورمة لا تعكس حقيقة الواقع.

ويرى المراقبون أن قادة غالبية الأحزاب نحتوا لأنفسهم خلال السنوات السبع الماضية صورة الزعماء الأقوياء القادرين على التأثير في الأوضاع الاجتماعية والحال أنهم لا يتحركون سوى داخل "دائرة أنصار" ضيقة تكاد تكون معزولة عن المجتمع.

وأظهرت بيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المسجلين في الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في 6 مايو/ايار الجاري لا تتجاوز 30 بالمئة من الجسم الانتخابي.

وهو ما يعني أن نحو 70 بالمئة من الذين يحق لهم الانتخاب لن يتجهوا إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مترشحين تغلب عليهم القائمات الحزبية.

وتظهر قراءات مقارنة أن الـ30 بالمئة تتجاوز بقليل نسبة القواعد الانتخابية للأحزاب السياسية الكبرى وفي مقدمتها النداء والنهضة.

ويقول محللون سياسيون إنه "على الرغم من أن الانتخابات البلدية تمثل استحقاقا تنمويا اجتماعيا إلا أن نسبة المسجلين تشير إلى أن غالبية الذين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع هم في الواقع القواعد الانتخابية وثلة من المتعاطفين".

ويرى منذر علالة أستاذ العلوم السياسية بالجامعة التونسية "إن قادة الأحزاب مجتمعين لا يمثلون سوى ثلث الجسم الانتخابي أما الثلثين الباقيين فهما خارج دائرة الأحزاب".

ويضيف علالة وهو يتحدث إلى مراسل ميدل ايست أونلاين "إن معضلة زعماء تونس لا تكمن فقط في محدودية أنصارهم وإنما تكمن في افتقارهم لحاضنة شعبية".

وخلال الأسابيع الماضية أكدت موجات الاحتجاج العفوية في الجهات الداخلية أن قادة الأحزاب عاجزة على التواصل مع المحتجين وقيادة جهود للإصغاء إليهم وتهدئتهم.

ويتصدر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، كما يذهب إلى ذلك محللون سياسيون، قائمة الزعماء الذين لا تتطابق صورته المتضخمة مع حقيقة وزنه وثقله الاجتماعيين.

ويرى أخصائيون في الجماعات الإسلامية إن المجال الحيوي لتحركات زعيم النهضة لا يتجاوز في أقصى الحالات 23 بالمئة وهي نسبة القواعد الانتخابية للحركة.

وهم يرون أن 77 بالمئة من الجسم الانتخابي تشكل قوة معارضة لا للنهضة فحسب وإنما أساسا للغنوشي الذي نحت لنفسه صورة سياسية مخاتلة لصورته الحقيقية.

ويشدد صابر ونيس الأخصائي في جماعات الإسلام السياسي على أن "الصورة التي يتمتع بها الغنوشي سياسيا وإعلاميا لا تعكس أي حاضنة شعبية مماثلة للصورة".

ويلاحظ ونيس وهو يتحدث إلى مراسل ميدل ايست أونلاين "إن صورة زعماء تونس تتغذى من التسويق السياسي والإعلامي أكثر مما تتغذى من الشرعية الشعبية".

وتبدو صورة حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لنداء تونس الأقرب للواقع، إذ على الرغم من أن حزبه يقود الحكومة ويتمتع بالأغلبية البرلمانية إلا أنه نأى بنفسه نسبيا عن صورة الزعيم النمطي القوي والمتنفذ.

غير أن ذلك لا ينفي أن صورة الرجل الذي يقود حزبه مشروعا وطنيا ينتصر لمدنية الدولة تبدو هي الأخرى، وفق مراقبين، غير متماثلة من الحزب الذي أنهكته الأزمات.

ويرى منذر علالة أن "النداء أمامه كل الفرص للانفتاح أكثر ما يمكن على مختلف الفئات الاجتماعية وخاصة منها الطبقة الوسطى إلا أن تدني أداءه والأزمات التي شهدها، قاد إلى "تهرئة" حاضنته الشعبية التي كان يتمتع بها".

وخلال انتخابات العام 2014 البرلمانية والرئاسية نجح النداء في بناء حاضنة شعبية تتكون أساس من الفئات الوسطى المثقفة ثقافة عصرية مدنية مناهضة لمشروع الإسلاميين، غير أنتلك الحاضنة انفضت من حوله في أعقاب تحالفه مع النهضة.

وخلافا لصورة حافظ قائد السبسي المحتشمة نسبيا تبدو صورة محسن مرزوق الأمين العام لحزب حركة مشروع تونس صورة الزعيم الشاب الصاعد في المشهد السياسي.

ونحت مرزوق صورته التي لا تخلو من التورم لا من أداء حزبه وإشعاعه على المجتمع وإنما نحتها من خلال مسار سياسي متقلب يهادن الحكومة مرة ويعارضها مرة أخرى.

وقفزت صورة مرزوق إلى واجهة المشهد السياسي والإعلامي لما انشق عن النداء وأسس حزبه مشددا على أنه يقود مشروعا إصلاحيا مناهضا لمشروع الإسلاميين.

غير أن العارفين بالشأن التونسي يرون أن مشروع تونس الذي يراوح بين ثقافة يسار الوسط وثقافة المشروع الوطني لم يتمكن بعد من الانفتاح كما يجب على المجتمع.

وأظهرت قائمات مشروع تونس المترشحة للانتخابات البلدية أن الحزب يفتقر إلى حاضنة شعبية مماثلة لصورة زعيمه حيث لم تتجاوز 67 قائمة والحال أن عدد الدوائر يبلغ 350 دائرة بلدية موزعة على كامل الجهات.

وتبقى الجبهة الشعبية اليسارية المعارضة التي يتزعمها حمة الهمامي حالة استثنائية في المشهد السياسي لكون اليسار يمثل التيار الأكثر عراقة حيث تأسس منذ العشرينات من القرن الماضي غير أنه اكتفى باستقطاب نشطاء من النخبة المثقفة ثقافة ماركسية.

وينشط أنصار الجبهة خاصة في النقابات مثل نقابات التعليم والبريد والنقل وفي الجمعيات الثقافية دون أن يتوصلوا إلى توسيع رقعة نشاطهم لتشمل أنصارا آخرين خاصة في صفوف المرأة المتحررة والجيل الجديد من الشباب.

ومقابل هذا الانكماش يتمتع حمة الهمامي بصورة سياسية وإعلامية لامعة نحت ملامحه من جرأته في معارضة الجميع سواء الحكومة أو الأحزاب وفي مقدمتها حركة النهضة.

ولم تساعد حمة الهمامي صورته كزعيم سياسي مشاكس للجميع اختراق النسيج الاجتماعي واستقطاب فئاته حتى أنه يواجه في بعض الحالات صعوبة في عقد اجتماعات شعبية واسعة سواء في الأحياء الشعبية أو في الجهات الداخلية.

ويرجع الأخصائيون في علم الاجتماع السياسي "تورم" صورة زعماء تونس في جانب منها إلى الدور الكبير الذي تقوم به وسائل الإعلام في متابعاتها للشأن العام.

ويقول الحبيب الرضواني الأخصائي في علم الاجتماع السياسي والأستاذ بالجامعة التونسية "إن وسائل الإعلام وفي مقدمتها الفضائيات ساهمت إلى حد كبير في تقديم قادة الأحزاب على أنهم زعماء مسنودين بقوى اجتماعية واسعة".

ويضيف "هناك مفارقة في المشهد السياسي، إذ في الوقت الذي تفتقد فيه الأحزاب السياسية إلى الإسناد الاجتماعي الواسع تقدم فيه وسائل الإعلام قادتها كما لو أنهم زعماء تاريخيين".

وفي تعليقه على صورة الغنوشي التي تكاد تطغى على صورة قادة الأحزاب يشدد الرضواني على أنه "في الوقت الذي تقاوم فيه القوى الديمقراطية والمدنية مشروع النهضة ما انفكت وسائل الإعلام تروج لصورة زعيم النهضة".

ويرى مراقبون أن قادة الأحزاب السياسية في تونس استفادوا كثيرا من أزمة البلاد ليركزوا خلال السنوات السبع الماضية على نحت صورتهم كزعماء أكثر مما ركزوا على وضع برامج تنموية وسياسية قادرة على إقناع فئات المجتمع.

وهم يرون أنه كلما "تورمت" صورة "الزعماء" كلما تعمقت الهوة بين الطبقة السياسية عامة وبين فئات اجتماعية ترفض أصلا "منطق الزعيم" وتؤمن بالتشاركية الديمقراطية.

ويستحضر منذر علالة أستاذ العلوم السياسية هنا صورة الزعيم الحبيب بورقيبة مشددا على أن "مفهوم الزعيم مرتبط أولا بقيادة مشروع سياسي وتنموي مستحدث وثانيا بمدى مؤهلاته وموهبته في التواصل مع مختلف فئات المجتمع تواصلا مباشرا".