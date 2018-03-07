الاهلي المصري على أعتاب دور المجموعات من دوري الابطال

القاهرة - وضع الأهلي المصري، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (8 وآخرها عام 2013) ووصيف بطل الموسم الماضي، قدمه في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه الكبير الثلاثاء على ضيفه مونانا بطل الغابون 4-صفر، وذلك في ذهاب دور الـ32 على استاد القاهرة.

وسجل للاهلي مروان محسن (14) ووليد ازارو (22) وعبدالله السعيد (65 و70 من ركلة جزاء) في مباراة انتهت باعمال شغب قامت بها مجموعة من رابطة الـ"ألتراس" بعد اشتباكها مع رجال الشرطة الذين حاولوا منعها من الوصول الى منصة الصحافيين في الملعب.

ورغم الفوز الكبير للفريق المصري أمام 5 آلاف مشجع سمح بحضورهم المباراة من قبل رجال الأمن، اعتبر مديره الفني حسام بدري أن "كرة القدم لا تعرف المستحيل، ونحن نسعى بكل جهد لتجنب المفاجآت في مباراة الإياب، نتيجة لقاء اليوم مرضية بنسبة كبيرة ولكنها ليست حاسمة".

وتابع "كل مباراة نخوضها لها حساباتها، وكان يجب الفوز ذهابا، لكن ما زال أمامنا مباراة العودة للتأهل إلى دور المجموعات. هدفنا تحقيق الفوز في كل مباراة، ونتمنى مواصلة خطوتنا بشكل ايجابي، لتحقيق كل البطولات التي نشارك بها".

وبدأ الاهلي باهدار فرصتين للتهديف من قبل ازارو في الدقائق الأولى، أولا من كرة عرضية تخطت حارس الضيوف ووصلت اليه لكنه سددها خارج المرمى، ثم اثر هجمة منظمة لكن يسدد في يدي الحارس.

وأثمر ضغط الأهلي عن هدف التقدم عبر مروان محسن الذي حقق عودة موفقة بعد غياب عام كامل بسبب اصابة في الرباط الصليبي، وذلك بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس، ثم سرعان ما أضاف ازارو الهدف الثاني في الدقيقة 22، مستغلا خطأ دفاعي للضيوف ليسدد الكرة على يسار الحارس.

وهدأ الايقاع بعد الهدف الثاني وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى نهاية الشوط الأولى، ثم بدا جليا منذ بداية الثاني بأن المدير الفني للأهلي حسام البدري أعطى تعليماته بضرورة اضافة المزيد من الأهداف وحسم المواجهة منذ لقاء الذهاب وتجنب أي مفاجأة في الاياب المقرر في 14 اذار/مارس في العاصمة الغابونية ليبرفيل.

وفي الدقيقة 62 احتسب الحكم ركلة جزاء للاهلي اثر عرقلة البديل وليد سليمان الذي انبرى بنفسه لها لكن الحارس تألق وحرم أصحاب الأرض من هدف ثالث، لكن سرعان ما عوض رجال البدري عبر عبد الله السعيد الذي استغلا عرضية من علي معلول وسدد الكرة على يسار الحارس (65).

ونال الأهلي ركلة جزاء ثانية اثر عرقلة وليد سليمان مجددا، لكن عبد الله السعيد انبرى لها هذه المرة وسددها بنجاح (70).

وكان الفريق الغابوني قريبا من تقليص الفارق في الدقيقة 86 لكن الحارس محمد الشناوي تألق في وجه تسديدة قوية لايامبا بيمبي.

وحذا النجم الساحلي التونسي حذو الأهلي وقطع شوطا هاما نحو دور المجموعات بفوزه على ضيفه بلاتو يونايتد النيجيري 4-2، بينها ثلاثة أهداف قبل الوصول الى الدقيقة العاشرة عبر المصري عمرو مرعي (2) وامين الشرميطي (4 و8)، قبل أن يضيف الغيني الخالي بنغورا الرابع في الشوط الثاني (54).

ودفع النجم الساحلي ثمن استرخائه بعد التقدم برباعية نظيفة، بتلقيه هدفين في الدقيقتين 70 من ركلة جزاء لرافاييل أياغوا، و82 عبر توسين اومويلي، لكنه لا يزال في وضع جيد لحسم تأهله الى دور المجموعات عندما يحل ضيفا على منافسه في 16 الشهر الحالي.