مؤسس أمازون ينتزع لقب الأغنى من بيل غيتس

واشنطن - انتزع مؤسس "امازون" جيف بيزوس المرتبة الاولى في قائمة اصحاب المليارات في العالم التي تعدها مجلة "فوربز"، من بيل غيتس احد مؤسسي "مايكروسوفت" فيما تراجعت مرتبة الرئيس الاميركي دونالد ترامب كثيرا.

وبفضل ارتفاع اسهم "امازون" بنسبة 59% في السنة المنصرمة ضاعف بيزوس ثروته تقريبا فاصبحت 112 مليار دولار متقدما على بيل غيتس مع 90 مليار دولار على ما افادت مجلة "فوربز".

وحافظ رجل الاعمال وارن بافيت على المركز الثالث فيما حل الفرنسي برنار ارنو رئيس مجلس ادارة مجموعة "ال في ام اتش" في المركز الرابع. وهو تقدم سبع مراتب منذ القائمة السابقة بفضل ارتفاع سعر صرف اليورو.

وحل مارك زاكربرغ مؤسس شبكة فيسبوك خامسا.

ودخل صينيان بين اغنى عشرين من اصحاب المليارات. وهما ما هواتينغ صاحب شركة الانترنت العملاقة "تنسنت" واغنى اغنياء الصين، الذي احتل المرتبة السابعة عشرة وجاك ما مؤسس شركة "علي بابا" العملاقة للتجارة الالكترونية الذي حل في المرتبة العشرين.

وانحدر تصنيف الرئيس الاميركي دونالد ترامب كثيرا فتراجع من المرتبة 544 الى 766 مع ثروة تقدر بـ1.3 مليارات دولار اي أقل بـ400 مليون دولار مقارنة مع ما كانت عليه عند بداية ولايته في البيت الابيض.