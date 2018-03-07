خيبة أمل وارتباك في سان جرمان بعد الاقصاء من دوري الابطال

باريس - "الجميع غاضب.. نريد ان نهدأ.. لدينا الوقت للتفكير"، هكذا تفاعل القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي بعد الخروج المخيب من ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم، الثلاثاء على يد ضيفه ريال مدريد الاسباني.

ورأى الخليفي الذي خسر فريقه 1-2 مكررا سقوطه ذهابا في مدريد (1-3) ان اكثر ما خيب اماله كان "الاقصاء، ردود فعل بعض اللاعبين، النتيجة... لكن الشوط الاول، لا. سيطرنا على الشوط الاول وافتقرنا للتسجيل. لو سجلنا هذا الهدف لاختلفت المباراة".

وافتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل لريال (51)، فيما عادل سان جرمان عبر الاوروغوياني ادينسون كافاني (71)، برغم طرد لاعب وسطه الايطالي ماركو فيراتي (66)، قبل ان يسجل البرازيلي كاسيميرو هدف الفوز لريال في نهاية المباراة (80).

وأضاف الخليفي الذي افتقد فريقه خدمات نجمه البرازيلي نيمار المصاب بكسر في مشط قدمه، "طرد فيراتي طوى صفحة المباراة. هذه كرة القدم، نعرف ان العملية طويلة بيننا وبين دوري ابطال اوروبا. سنتابع، نعمل ونقدم المزيد للنادي".

وعن حصول تغييرات بعد الخروج القاري، اضاف "ليس الوقت مناسبا للحديث عن تغيير، الكل غاضب. نريد ان نهدأ كي نعرف ماذا نغير، لدينا الوقت للتفكير".

وتابع "في نهاية المطاف ريال مدريد يملك الخبرة، خسرنا ضد ريال وهو ليس اي فريق".

وردا على سؤال حول الاستثمار الكبير لجلب البرازيلي نيمار واليافع كيليان مبابي مقابل نحو 400 مليون يورو، قال الخليفي "نؤمن بلاعبي فريقنا، نريد الاستثمار بهذا المشروع، مع (اللاعبين) الاثنين لانهما مستقبل النادي".

- %60 و40% -

وفي ظل الضغوط الكبيرة لتي يتعرض لها بعد خروجه مرة ثانية على التوالي من ثمن نهائي المسابقة القارية الاولى (امام برشلونة الاسباني في 2017)، رد الاسباني اوناي ايمري مدرب سان جرمان على سؤال حول احتمال نهاية مغامرته مع الفريق "اليوم، لا أفكر بهذا الامر".

وقال المدرب الباسكي الذي ينتهي عقده الصيف المقبل، علما بان تجديده التلقائي كان يتوقف على بلوغ نصف نهائي دوري الابطال، "صحيح اننا نريد ان (ننمو) بسرعة... لكن مع الصبر نريد بناء فريق يفوز في المستقبل".

وتابع المدرب الذي احرز لقب الدوري الاوروبي 3 مرات مع اشبيلية الاسباني قبل الانضمام الى سان جرمان في 2016، "عندما جئت الى هنا قلت لنفسي +أنا متأكدمن ان هذا الفريق سيحرز لقب دوري الابطال+. لكنها عملية مرتبطة بالوقت. هذه السنة انتهى الامر. لكن قد يحصل ذلك العام المقبل".

ودافع قائد الدفاع البرازيلي تياغو سيلفا عن مدربه "ليس خطأ المدرب. نحن اللاعبين، نخوض (المباراة). يقوم بكل الخيارات، برغم صعوبة الامر نظرا لمجموعة اللاعبين الكبار".

وعن المباراتين ضد ريال، قال ايمري "تحليلي في المباراتين انهم يستحقون الفوز بنسبة 60% ونحن 40%. لكننا لم نستفد من الـ40%. عندما كنا متعادلين هناك 1-1، لم نستفد لصنع الفارق".

- "ريال تفوق علينا" -

وكشف لاعب الوسط الايطالي تياغو موتا ان "ريال مدريد تفوق علينا. ما قدمناه في الاونة الاخيرة، يؤكد انه كان بمقدورنا تقديم افضل من ذلك".

وعن امكانية احراز سان جرمان لقب دوري الابطال، تابع "هذا واضح. أنا مقتنع باننا سنصل. كيف؟ ليس الوقت مناسبا للحديث عن التغيير، لكني مقتنع بان سان جرمان سيحرز اللقب وقريبا".

وتحدث قلب الدفاع البرازيلي ماركينيوس عن "الشوط الثاني حيث رأينا ان مصير المباراة تقرره التفاصيل. امام فرق مماثلة، اذا ارتكبت الاخطاء تدفع غاليا. أعتقد بأن ريال كشف عن سبب احرازه اللقب مرتين تواليا".

وتابع ماركينيوس الذي طالب زميله ومواطنه نيمار البقاء في صفوف سان جرمان بعد شائعات عن امكانية رحيله الى ريال مدريد، "دوري الابطال حقا للاعبين الكبار، والاندية الكبرى، واعتقد بأننا بحاجة لقليل من الوقت كي ننضج، كي نعرف كيف نفوز بهذا النوع من المباريات... ".

وعن التغييرات المحتملة، اشار "اذا خسرنا مباراة كل سنة وفكرنا بالتغيير، سندلي بالتصريحات عينها في نهاية المطاف. كم من السنوات التي امضاها لاعبو ريال سويا، ويقدمون عملا جيدا؟ كي يتقدم فريق ما، يحتاج الى الوقت لتكون لديه آليات. يجب ان نبقى موحدين، نثق بالمشروع، برئيسنا وبالنادي".

وعلق لاعب وسط سان جرمان ادريان رابيو على الخسارة "نأسف على مباراة الذهاب. سيطرنا على الشوط الاول، لكن في الثاني كانت الامور مستحيلة بعشرة لاعبين. حسمت المواجهة في المباراة الاولى. نحن خائبون. قدمنا كل شيء كي نكون حاضرين. لدينا عدة لاعبين كبار والامور لم تنته. يجب متابعة العمل".

وعلى الطرف الاخر، تحدث الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن "مباراة كاملة" ضد سان جرمان "قدمنا مباراة جيدة جدا، التزمنا بمبادىء اللعب والضغط العالي. لقد قدمنا مباراة كاملة".

وعن ضعف الخصم في مباراة الثلاثاء اضاف "لا اعتقد بأن هناك نقاط ضعف في سان جرمان. في الذهاب كانوا جيدين جدا، بدأوا جيدا وانهينا المباراة بشكل جيد. كانوا اقل جودة الليلة (امس)، لاننا كنا جيدين جدا".