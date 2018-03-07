منشور غامض يثير الجدل حول محرز

لندن - أثار منشور على الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك للاعب الجزائري رياض محرز، يعلن فيه توقفه عن مزاولة كرة القدم بناء لطلب طبي، مفاجأة لدى متابعيه وشكوك وسائل الاعلام الانكليزية عن تعرض الصفحة للاختراق.

ولم يسبق لمحرز (27 عاما) لاعب نادي ليستر سيتي الانكليزي وأفضل لاعب افريقي وأفضل لاعب في الدوري الانكليزي لعام 2016، ان عانى من مشاكل صحية معلنة أو إصابات خطرة. وتصدر اللاعب عناوين الصحف في نهاية كانون الثاني/يناير، في ختام فترة الانتقالات الشتوية، بعد فشل صفقة انتقاله الى مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الانكليزي، بسبب ارتفاع المبلغ الذي طالب به ليستر سيتي.

وبعد "اعتكاف" لأيام، عاد محرز الى ناديه في شباط/فبراير، وتمكن من تسجيل هدف التعادل لفريقه في اللقاء مع بورنموث (1-1) السبت الماضي، وذلك عبر ركلة حرة بعيدة في اللحظات القاتلة من المباراة.

وجاء في المنشور "بعد الاستشارة الأخيرة مع أطباء، قررت ان ابقى بعيدا من كرة القدم. وقتي كلاعب كرة قدم قد وصل الى خاتمته، وأرغب في قول بعض الكلمات. أرغب في شكر الجميع على اللطف والدعم اللذين أظهروهما لي في هذه المدينة الرائعة. ستبقون دائما في قلبي".

ولم يرد هذا المنشور عبر حساب محرز على تويتر، وقابلته الصحف بالعديد من علامات الاستفهام. ونشر النص في وقت متأخر ليل الثلاثاء، ومرت نحو تسع ساعات من دون أي تعليق اضافي من اللاعب أو ناديه.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية "لم يتضح بعد ما اذا كان اللاعب قد تعرض للاختراق"، بينما تحدثت صحيفة "ذا صن" عن "وجود لغط حول ما اذا كان اللاعب قد وضع حدا لمسيرته أو ان صفحته ببساطة تم اختراقها".

كما لقي المنشور استغراب العديد من متابعي الصفحة. وسأل أحدهم "هل يمكن لأحد ما ان يخبرنا ماذا يجري؟"، بينما قال آخر "بالتأكيد ثمة اختراق لهذا الحساب"، وتابع ثالث "صفحتك على فيسبوك مخترقة أم ماذا؟ لا يمكنني ان أصدق ذلك!".