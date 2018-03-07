دمشق ترمي بثقلها العسكري في الغوطة متجاهلة مآسي المدنيين

بيروت – قال التلفزيون السوري الأربعاء إن وحدات من الجيش تقصف دفاعات مقاتلي المعارضة في بلدة مسرابا بالغوطة الشرقية بهدف تأمين دخول وحدات المشاة.

وعرض التلفزيون لقطات من مشارف مسرابا توضح تصاعد سحب دخان كبيرة في السماء خلف صف من المباني مع سماع دوي مقاتلات وأصوات انفجارات.

وستؤدي السيطرة على المدينة إلى شطر الجيب الخاضع لسيطرة المعارضة إلى قسمين.

و ذكر عقيد بالجيش السوري للتلفزيون الرسمي الأربعاء أن سكان منطقة الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة سيعودون إلى "حضن الدولة" قريبا جدا.

وأضاف في بث قرب بلدة مسرابا "تلقينا تعليمات من القيادة العامة بفك الحصار عن أهلنا ضمن منطقة الغوطة الشرقية".

وتابع "إن شاء الله قريبا جدا جدا يتم فك الحصار... والرجوع إلى حضن الدولة".

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء أن الحكومة السورية أرسلت تعزيزات للمشاركة في معركة الغوطة الشرقية تعزيزا للجهود الرامية لهزيمة مقاتلي المعارضة في آخر معقل رئيسي لهم قرب دمشق.

وقال المرصد إن 700 مقاتل على الأقل من القوات الموالية للحكومة السورية وصلوا إلى الخطوط الأمامية في الغوطة الشرقية.

وأضاف أن قوات الحكومة سيطرت على نحو 45 بالمئة من الأراضي في الأيام الأخيرة.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد بن الحسين في كلمة الأربعاء إن استهداف بضع مئات من مقاتلي المعارضة لا يمكن أن يكون مبررا للهجوم الذي تشنه الحكومة السورية في منطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة.

وأضاف في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية "المحاولات الأخيرة لتبرير هجمات عشوائية ووحشية على مئات الآلاف من المدنيين بالحاجة إلى قتال بضع مئات من المقاتلين، مثلما في الغوطة الشرقية، غير قابلة للاستمرار قانونيا وأخلاقيا".

وتابع "وعندما تكون مستعدا لقتل شعبك بهذه السهولة فإن الكذب سهل أيضا. مزاعم الحكومة السورية أنها تتخذ كل الإجراءات لحماية السكان المدنيين إنما هي سخيفة على نحو واضح".

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن بعض مقاتلي المعارضة المتحصنين في منطقة الغوطة الشرقية السورية مستعدون لقبول عرض روسي بمغادرة المنطقة مع أسرهم.

وكانت موسكو عرضت خروجا آمنا لمقاتلي المعارضة مع أسرهم وأسلحتهم مقابل منحهم حصانة. وتسيطر المعارضة على الجيب الواقع على أطراف دمشق بينما تحاصره القوات الحكومية.