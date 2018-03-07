ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان في دول الخليج الى 5 بالمئة سنويا

الكويت - ارتفعت معدلات الزيادة في الإصابة بالسرطان بدول الخليج بنسبة 5 بالمئة سنويًا، وفق ما أعلنته الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان "كان"، الكويتية (غير حكومية).

وقال نائب رئيس مجلس إدارة حملة "كان"، خالد الصالح، الثلاثاء، إن "الإحصائيات أظهرت أن 60 بالمئة من المصابين بالسرطان هم من الفئات العمرية التي تجاوزت 65 عامًا"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

جاء ذلك في كلمة له بالحفل الختامي لحملة التوعية بسرطان الثدي وسرطان الرأس والرقبة بالأسبوع الخليجي الثالث للتوعية بالسرطان بالكويت.

ولم يوضح أعداد المصابين بالسرطان في دول الخليج أو نسبتهم، واعتبر خبراء ان هناك زيادة طفيفة في الاصابة به.

وأضاف أن التدخين من أكبر عوامل الخطورة المنتشرة في دول الخليج.

وتعد الكويت، حسب ما أفاد الصالح، على رأس الدول الخليجية استهلاكًا للتدخين، حيث تم تسجيل ما نسبته 33% من السكان مدخنين، تلتها البحرين بنسبة 24%، ثم السعودية بنسبة 22%.

ولفت إلى أن السمنة تشكّل مؤشرًا مهمًا، حيث أن الكويت والبحرين والسعودية سجلت أعلى معدلات للمرض، واحتلت المراتب العشر الأوائل بين دول العالم، من دون تحديد أرقام.

وذكر أن الدراسات الدولية أظهرت أن نسبة السمنة المفرطة بين الرجال في الكويت تبلغ 36%، في حين تبلغ 48% بين النساء.

وانطلقت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان "كان" عام 2006، في الكويت.

وتسعى "كان" لمكافحة مرض السرطان، عن طريق نشر التوعية عن أنواعه المختلفة، والحث على الكشف المبكر عنه مما يؤدي إلى رفع نسب الشفاء منه.

ويعاني المجتمع السعودي من أزمة صحية بسبب ارتفاع عدد المصابين بأمراض السمنة ومضاعفتها.

وقالت منظمة الصحة العالمية ان نصف المجتمع السعودي معرضين للسمنة.

وارجعت أسباب السمنة إلى تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، والحلويات بأنواعها، وكذلك قلة المجهود الحركي والاعتماد على التقنية الحديثة كالسيارات ووسائل الترفيه.

وتابعت ان الطفرة الاقتصادية والتحول الكبير في نمط الحياة من الريف إلى المدنية لعب دورا كبيرا في ارتفاع معدلات السمنة، كذلك زيادة المدن الاقتصادية الكبيرة في مختلف مناطق المملكة، بالاضافة إلى إتباع نظام غذائي غير جيد من غير إشراف طبي، والأكلات الشعبية التي تشتهر بها مناطق المملكة لارتفاع محتواها من الدهون.