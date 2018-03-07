أيام قرطاج الشعرية يختزن الزاد الشفوي للذاكرة التونسية

تونس - تعتزم تونس تنظيم الدورة الأولى من مهرجان "أيام قرطاج الشّعرية"، في الفترة من 21 الى 30 مارس/آذار، بمشاركة 240 شاعرًا.

قال الكاتب وعضو اتحاد الكتاب التونسيين (مستقل) لسعد بن حسين أنّ الدورة الأولى من المهرجان "ستحمل اسم الشاعر التونسي الرّاحل جعفر ماجد (1940-2009)، وستستمر من 21 مارس/آذار إلى 30 من الشّهر نفسه".

وأضاف أن "الشاعرة ورئيسة اتحاد الكتاب التونسيين جميلة الماجري ستتولى إدارة هذه الفعاليات"، التي ستجرى بالعاصمة تونس.

والماجري شاعرة تونسية تولت رئاسة "اتحاد الكتاب التونسيين" منذ 2008، ومن بين مجموعاتها الشّعرية ديوان "الوجد"، و"ذاكرة الطير"، و"الوجع طعمه عربي".

وافاد عضو اتحاد الكتاب انّ "المهرجان يقدم جائزتين رئيسيتين وستحمل الأولى اسم جائزة جعفر ماجد وقيمتها 15 ألف دينار (نحو 6 آلاف دولار) أمّا الثانية جائزة العمل البكر 5 آلاف دينار (2000 دولار)".

وأكّد المسؤول بوزارة الشؤون الثقافية هشام درويش، أنّ "240 شاعرًا وشاعرة من تونس سيشاركون في هذه الدورة التأسيسيّة إضافة إلى أنها ستكون قبلة لشعراء وكتاب عالميين (لاحقًا)".

ولفت إلى أنّ المهرجان، الذي ترعاه وزارة الشؤون الثقافية، سيكون "مبادرة واعدة وهي بمثابة المشروع الثقافي الذي يستعرض الزاد الشفوي للذاكرة التونسية". وتنظم تونس أيضًا بشكل سنوي مهرجانات "أيام قرطاج السينمائي"، و"أيام قرطاج المسرحية"، و"أيام قرطاج الموسيقية".