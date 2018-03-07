فيتل جاهز للمنافسة على لقب فورمولا واحد

توقع مرسيدس بطل العالم صراعا ثلاثيا على لقب بطولة فورمولا واحد للسيارات مع انطلاق الجولة الثانية من التجارب التي تسبق انطلاق الموسم الجديد الثلاثاء حيث أظهر فريقا فيراري ورد بول سرعة كبيرة.

وكان سيباستيان فيتل سائق فيراري الأسرع وسجل دقيقة واحدة و20.396 ثانية وأكمل 171 لفة تعادل نحو 800 كيلومتر على حلبة كاتالونيا.

وقطع السائق الألماني أسرع زمن للفة باستخدام الاطارات المتوسطة بينما حل الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس ثانيا باستخدام الاطارات اللينة بفارق 0.200 عن أسرع زمن.

وجاء الهولندي ماكس فرستابن البالغ من العمر 20 عاما ثالثا مع رد بول مسجلا دقيقة واحدة و20.649 ثانية وقطع 130 لفة.

وقال النمساوي توتو فولف رئيس مرسيدس لشبكة سكاي التلفزيونية "مما شاهدناه الثلاثاء سرعتنا لم تكن أقل كثيرا من المتصدر ولم نتفوق كثيرا أيضا على صاحب المركز التالي لنا. رد بول يملك تجهيزات قوية جدا".

وأضاف "اعتقد انه سيكون صراعا ثلاثيا".

ويسعى مرسيدس للفوز بثنائية السائقين والصانعين للمرة الخامسة على التوالي.

وتقاسم بوتاس وزميله البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم أربع مرات الواجبات في التجارب. وقطع السائق الفنلندي 86 لفة بينما قطع البريطاني 91 لفة ليكمل الثنائي 824 كيلومترا.

وقال هاميلتون "لم نعكف بعد على تحسين التجهيزات حيث ما زلنا نعمل على جمع المعلومات".

وتابع "خلال اليومين المقبلين سنصل الى فكرة جيدة عن السيارة".

سماء صافية

وبعدما تسببت الثلوج والأمطار في حالة من الفوضى في التجارب الأولى الأسبوع الماضي استقبلت السماء الصافية والأجواء المواتية الفرق الثلاثاء رغم هبوب بعض الرياح لاحقا.

وقال فيتل "كان يوما رائعا. نجحنا في تنفيذ برنامجنا حتى وإن لم تكن الأجواء مثالية بسبب الرياح".

وواجه مكلارين يوما صعبا اخر حيث عانت سيارة السائق ستوفل فاندورنه التي تعمل بمحرك رينو من اعطال كهربائية وميكانيكية وقطعت أقل عدد من اللفات.

وحل تورو روسو، الذي يتعاون حاليا مع هوندا بعدما انفصل الصانع الياباني عن مكلارين، خامسا بينما جاء فاندورنه في المركز 12.

وقال ايريك بولييه مدير قطاع السباقات في مكلارين "لم يكن اليوم الذي كنا نرغبه في الحلبة لكن رغم ذلك لا نشعر بالانزعاج بسبب المشاكل التي واجهناها الثلاثاء".

وتابع "لم يكن يوما مثمرا لكن المشاكل التي واجهناها من النوع التي نتوقعها خلال التجارب من اجل الاستعداد جيدا للموسم المقبل".