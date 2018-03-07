طوسون يتوق لهز شباك ضيفه ألبيون

يأمل جينك طوسون مهاجم إيفرتون أن يسجل الأهداف بانتظام في ظل اللعب إلى جوار مجموعة كبيرة من المواهب الهجومية ووسط آمال باستمرار نتائج الفريق الإيجابية على أرضه عندما يستضيف برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنكليزي الممتاز السبت.

وسجل المهاجم التركي البالغ عمره 26 عاما هدفه الأول مع إيفرتون خلال الخسارة 2-1 أمام بيرنلي في الجولة الماضية.

ويعتقد طوسون أن إيفرتون يملك القوة للرد سريعا ويرى أنها مسألة وقت فقط قبل أن يتحلى هجوم الفريق بالخطورة تحت قيادة المدرب سام ألاردايس.

وقال طوسون الذي انضم لإيفرتون في يناير/كانون الثاني لموقع النادي "لدينا الكثير من اللاعبين المميزين في خط الهجوم".

"ثيو والكوت وغيلفي سيغوردسون ووين روني وعمر نياسي ودومينيك كلافرت-ليوين.. من الرائع بالنسبة لي اللعب معهم وعندما أتأقلم معهم ستصبح الأمور أفضل".

"أعرف أني سأحظى بمساعدة اللاعبين من حولي والمدربين من أجل تطوير مستواي لذا أعتقد أني سأتحسن أيضا".

ويأمل طوسون في هز الشباك مجددا أمام برايتون صاحب المركز العاشر في غوديسون بارك حيث حصد إيفرتون على ملعبه 20 نقطة من آخر تسع مباريات.

وقال طوسون "سنحاول أن ننسى لقاء بيرنلي سريعا ونضع تركيزنا على لقاء برايتون لأننا نلعب بشكل جيد حقا في غوديسون بارك أمام مشجعينا".