أخطاء عن غير قصد تشوه عرض أزياء في السعودية

الرياض - ذكرت قناة "الآن" أن التقرير المصور التي تم عرضه عن عرض ازياء بالمدينة المنورة تضمن أخطاءً غير مقصودة من معد التقرير.

وأثار تقرير مصور حول عرض ازياء بالمدينة المنورة موجة من الغضب والاستياء من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت القناة: "قمنا بعرض تقرير عن عرض أزياء يعود ريعه لأطفال التوحد في المدينة المنورة، وقد تم إعداد التقرير من قبل أحد الصحافيين المتعاونين في السعودية".

وأضافت أنه بعد نشر الفيديو، قام المنظمون لهذا الحدث وتحديدًا المدير العام عادل بابكير، بالكتابة لنا وتنبيهنا أن بعض مشاهد التقرير لا تنتمي إلى هذا الحدث".

وتابعت: "قمنا بمراجعة الفيديو مع الصحافي، ووجدنا أن هناك مقاطع فيديو لا صلة لها بالحدث تم خلطها عن غير قصد مع الفيديو الراهن".

واضافت القناة في بيان لها "نحن نأسف لهذا الخطأ ونعتذر عن أي سوء فهم قد نتج عن ذلك".

وأكدت القناة أن الصحافي والمصور لم يدخلا القاعة أثناء العرض، وأن التصوير تم بعد خروج الحاضرين.

وكان الأمير فيصل بن سلمان أمر الثلاثاء، بالتحقيق حول عرض الازياء، وتحديد المخالفات إن وجدت ومحاسبة المتسببين.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب إمارة المدينة المنورة بموقع تويتر، في ظل جدل واسع أثاره تقرير مصور بثته القناة الفضائية، وظهر فيه نساء يشاركن في العرض وهن حاسرات الرأس، عاريات الأكتاف، إضافة إلى مشاركة رجل في العرض. وأطلق مغردون وسماً في "تويتر" تحت عنوان #عرض_ازياء_في_مدينه_الرسول، انتقدوا فيه العرض ومنظميه والمخالفات التي ارتكبت خلاله.

وكانت وسائل اعلام السعودية نقلت عن مدير عام الجهة المنظمة لعرض الأزياء النسائي، المستشار الإعلامي، عادل بابكير، قوله إن "بعض لقطات مقاطع الفيديو التي تم نشرها بإحدى القنوات الفضائية لا تمتُّ للحدث بأي صلة".

وأضاف بابكير أن الحفل كان للنساء فقط، وتم بموافقة الجهات العليا وفق الأنظمة المتبعة.

وشدد على أن الجهة المنظمة حريصة على "إقامة الفعاليات وفق الضوابط الإسلامية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه تلك القناة لمحاولتها نشر أمور لم تكن موجودة ولم تحدث في الحفل".

ومضى قائلًا إن الغرض من الحفل هو أن تكون هناك مشاركة اجتماعية لدعم أطفال التوحد، لكن القناة التي غطت الحدث "لم تلتزم بالآداب المهنية، ولفقت عددًا من المقاطع لا ترتبط بالحدث".

وأوضح بابكير أن الهدف من الحدث كان إقامة مزاد علني للفساتين المعروضة يخصص 40% منها لإقامة حملة تعنى بتقييم أطفال التوحد عن طريق مركز متخصص.

وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية في منطقة المدينة المنورة، عبدالله بن غازي الصاعدي: إن المزاد تمت إقامته قبل أيام، في المدينة المنورة، على فستانين فقط داخل إحدى قاعات الأفراح المغلقة للنساء، وجاء وفق الضوابط النظامية المنصوص عليها.

وشدد على أنه "لم تتم ملاحظة أي مخالفة خلال المزاد، وكان جميع الحضور من العنصر النسائي".

وأعرب الصاعدي عن دهشته من تشويه عرض الازياء.