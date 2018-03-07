حان الوقت لتطبيق حمية غذائية في بريطانيا

لندن - حذّر مسؤولو الصحة في بريطانيا من خطورة تفاقم مشكلة زيادة الوزن في البلاد، مطالبين بتقليل حجم استهلاك 13 وجبة من الوجبات الأكثر شعبية، وقالوا إن الوقت قد حان لتطبيق "حمية غذائية".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الأربعاء، أن هذا التحذير يأتي في إطار حملة جديدة لمكافحة البدانة، حيث تستهدف وكالة الصحة العامة في بريطانيا (حكومية)، أطعمة مثل البيتزا والوجبات الجاهزة واللحوم المصنعة والوجبات السريعة.

وحثت وكالة الصحة العامة شركات تصنيع الأغذية على استخدام مكونات طبيعية وتشجيع الجمهور على تناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية.

ويأتي هذا في إطار حملة للحد من استهلاك السعرات الحرارية بنسبة 20% بحلول 2024.

ووضعت الحكومة قائمة تضم 13 مجموعة مختلفة من الأطعمة، مسؤولة عن 20% من السعرات الحرارية التي يتناولها الأطفال.

وأخبرت وكالة الصحة العامة مصنعي الأطعمة ومتاجر التجزئة ومنافذ الوجبات السريعة والجاهزة بضرورة خفض السعرات الحرارية في عدد من الأطعمة، ومنها البسكويت والمقرمشات المملحة، وأنواع خاصة من الخبز الخاص، وصلصات الطهي، ومرق التوابل، وشرائح البطاطس، والوجبات الخفيفة.

وضمت القائمة أيضًا منتجات البيض، ومنتجات البطاطس، ومنتجات اللحوم مثل النقانق والبرغر والفطائر المحشية باللحم، والمعكرونة والأرز، والوجبات الجاهزة والسريعة، والبيتزا، والشطائر.

وجاءت هذه القائمة في إطار إجراءات أخرى منها برنامج خفض السكريات، الذي انطلق العام الماضي، وفرض ضريبة على تلك الأطعمة.

وحسب "بي بي سي" تعني هذه التدابير أن مسؤولي الصحة في بريطانيا يتخذون إجراءات مباشرة للتأثير على استهلاك الأطعمة المسؤولة عن نصف السعرات الحرارية التي يحصل عليها الأطفال.

لكن دونكان سيلبي، الرئيس التنفيذي لوكالة الصحة العامة في بريطانيا، أوضح أن تلك الخطوات تهدف بالأساس للتأثير على النظام الغذائي للبالغين.

وقال سيلبي: "بريطانيا تحتاج إلى حمية غذائية، فالأطفال والبالغين يتناولون باستمرار الكثير من السعرات الحرارية، ولهذا يعاني الكثير منهم من زيادة الوزن أو السمنة".

وقالت وكالة الصحة العامة إنه في حال عدم تنفيذ تلك التوصيات فإنها ستطلب من الحكومة تقنينها وسن تشريع لإجبار المطاعم على تنفيذها.

وأعلنت أنها ستراقب بدقة التقدم في التنفيذ من خلال مراجعة المنتجات التي يشتريها الجمهور، مع استعدادها لإعداد "قائمة سوداء" بالشركات المنفردة التي لم تتعاون بشكل وثيق مع الحملة.

وأطلقت الوكالة، أيضا، حملة لتشجيع البالغين على تحديد استهلاك السعرات الحراية في الوجبات الثلاث، وهي 400 سعر حراري في الإفطار و600 سعر في كل من الغداء والعشاء (أي يكون إجمالي السعرات الحرارية من الوجبات 1600 سعر حراري يوميا).

ويُنظر إلى هذا على أنه دليل تقريبي للمستهلكين ليستخدموه عندما يشترون وجبات الطعام بعيدا عن المنزل.