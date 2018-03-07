بريطانيا تحسم في مادة استخدمت في تسميم عميل روسي سابق

لندن - أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية مارك راولي الأربعاء أن العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال تعرض مع ابنته يوليا لمحاولة القتل العمد بواسطة غاز الأعصاب.

وقال راولي في مؤتمر صحافي إن سكريبال وابنته تعرضا "لمحاولة قتل بواسطة غاز الأعصاب"، بدون تحديد نوع الغاز الذي تم استخدامه.

وعُثر الأحد على سكريبال (66 عاما)، وهو كولونيل سابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، فاقدا الوعي مع ابنته يوليا (33 عاما)، على مقعد أمام مركز للتسوق في مدينة سالزبوري جنوب غرب المملكة المتحدة.

ويخضع الرجل وابنته لعلاج اثر تعرضهما "لمادة مجهولة" وهما في حالة حرجة في أحد مستشفيات المنطقة.

وعقد اجتماع وزاري طارئ في لندن الأربعاء لبحث الاشتباه بتسميم عميل مزدوج روسي سابق وابنته، في قضية أثارت غضب موسكو التي وجهت إليها بريطانيا أصابع الاتهام.

وكثرت الفرضيات الأربعاء حول التسميم في الصحافة البريطانية، إذ اشارت صحيفة "ذي سان" إلى احتمال استخدام مادة الثاليوم السامّة فيما ذكرت صحيفة "ذي تلغراف" أن التسميم حصل عبر غاز الأعصاب "في اكس"، الذي استخدم في عملية قتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-اون في فبراير/شباط 2017 في ماليزيا.

وبحسب صحيفة "ذي تايمز"، فإن المحققين سيتناولون ظروف موت زوجة سيرغي سكريبال، ليودميلا التي توفيت في العام 2012 بعد اصابتها بمرض السرطان، وإلى موت ابنه الكسندر في سان بطرسبورغ العام الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحافي الأربعاء "هذه القصة تستخدم منذ البداية لتكثيف الحملة ضد روسيا في وسائل الاعلام".

ورغم أن شرطة سكتلنديارد التي تجري التحقيق، أكدت أنها تدرس كل جوانب القضية، إلا أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون سارع إلى توجيه أصابع الاتهام إلى موسكو.

ورأى جونسون الثلاثاء أن هذه القضية تذكر بتسمم العميل الروسي السابق الكسندر ليتفيننكو بمادة البولونيوم المشعة في لندن في 2006. وحمّل تحقيق بريطاني موسكو مسؤولية هذا التسميم.

وقال جونسون أمام النواب "أؤكد أنه في حال ظهرت أدلة تشير إلى مسؤولية دولة فإن حكومة جلالتها سترد بشكل مناسب وحازم". ووصف روسيا بأنها "قوة ضارة ومزعزعة للاستقرار في جوانب كثيرة".

ونددت زاخاروفا بـ"اتهامات لا أساس لها من الصحة" وجهت إلى موسكو مؤكدة أنها تهدف إلى "اعطاء زخم جديد للحملة ضد روسيا".

وأضافت "هذه القصة ستنتهي كالعادة: أولا توجه اتهامات من دون أساس، ثم يبقون الأمور سرية ولن يعرف الصحافيون ولا الشعب ولا السياسيون ما الذي حصل فعلا".

وفي أعقاب اجتماع لجنة "كوبرا" الوزارية التي تنعقد في حالات الطوارئ الوطنية في المملكة المتحدة، دعت وزيرة الداخلية امبير رود إلى "الحفاظ على هدوئنا". وقالت "لنعرف المزيد عن المادة المستخدمة والشرطة ستصرّح بعد الظهر" مشيرة إلى أن التحقيق "سيكون طويلا".

وتواصل الشرطة تحقيقاتها في بعض المنشآت في مركز التسوق في سالزبوري، محاولة استعادة تحركات الكولونيل السابق وابنته. وقد تناولا الغداء في مطعم "بيتزا زيزي" واحتسيا شرابا في حانة "ذي ميل" التي لا تزال مغلقة.

وقد فُرض طوق أمني "احتياطي" في منطقة تمتد على نحو 35 كلم من مركز التسوق.

واتُهم سيرغي سكريبال وهو عميل سابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، بـ"الخيانة العظمى" لبيعه معلومات إلى الاستخبارات البريطانية بدءا من عام 1995 وحكم عليه بالسجن 13 عاما عام 2006.

وفي 2010، كان من بين المساجين الذين تم تبادلهم بين موسكو من جهة ولندن وواشنطن من جهة أخرى، ليقيم بعدها في انكلترا.

وكان قائد شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا مارك راولي أعلن في وقت سابق أن "الهدف في الوقت الحالي هو تحديد ما الذي جعل هذين الشخصين يصابان بمرض خطير"، ووجه نداءات إلى شهود.

وعُثر الأحد على سيرغي سكريبال البالغ 66 عاما وهو كولونيل سابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، فاقدا الوعي مع ابنته يوليا البالغة 33 عاما، على مقعد أمام مركز للتسوق في مدينة سالزبوري جنوب غرب انكلترا.

ويخضع الرجل وابنته لعلاج اثر تعرضهما "لمادة مجهولة" وهما في حالة حرجة في مستشفى في المنطقة.

وأشارت شبكة "بي بي سي" إلى أن الشرطة طلبت من الخبراء في المختبر العسكري في بورتون داون قرب سالزبوري تحديد طبيعة المادة التي استخدمت لتسميمهما.

واستبعد بروفسور الفيزياء الطبية في مستشفى رويال بركشير مالكوم سبيرين أن يكونا اصيبا بإشعاعات. وقال "بعض العوارض المشار إليها تجعلنا نفكر بمادة كيميائية رغم أنه لا يمكن تأكيد ذلك".