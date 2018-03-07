شريف عرفة يحصد ابرز تكريمات جائزة محمود كحيل

بيروت - فاز فنانون من مصر ولبنان وتونس وفلسطين والجزائر الأربعاء بجائزة محمود كحيل في بيروت في دورتها الثالثة والتي تهدف إلى دعم وتشجيع فناني الكاريكاتير والرسم التعبيري بالمنطقة العربية.

وفي مؤتمر صحفي بالجامعة الأميركية في بيروت أعلنت لجنة الجائزة فوز المصري شريف عرفة بالفئة الأبرز في الجائزة وهي "الكاريكاتير السياسي" وقيمتها عشرة آلاف دولار.

وينشر عرفة رسومه في صحيفة الاتحاد الإماراتية منذ 2011 كما سبق له العمل بين 1999 و2010 في مجلة وجريدة "روز اليوسف" المصرية.

وقال عرفة "هذه الجائزة تعني له الكثير على مستويين، الأول لكون رسوم محمود كحيل الكاريكاتيرية كانت مدرسة بالنسبة لجيلي وتربيت عليها، والثاني أن لجنة تحكيم الجائزة عالمية ومهنية جدا وغير مسيسة وتقييمها موضوعي جدا".

كما أعلنت اللجنة فوز التونسي سيف الدين ناشي في فئة "الروايات التصويرية" في حين حصل المصري محمد صلاح على جائزة "الشرائط المصورة".

وذهبت جائزة "الرسوم التصويرية والتعبيرية" للبنانية ترايسي شهوان بينما كانت جائزة "رسوم كتب الأطفال" من نصيب المصري وليد طاهر.

ومُنحت جائزة "قاعة المشاهير لإنجازات العمر" الفخرية لروح الفنان الفلسطيني الراحل ناجي العلي، وهي جائزة تمنح تقديراً لمن أمضى ربع قرن أو أكثر في خدمة فنون الشرائط المصورة والرسوم التعبيرية والكاريكاتير السياسي.

أما جائزة "راعي الشرائط المصورة" الفخرية التي تمنح تقديراً للذين يدعمون الشرائط المصورة والرسوم الكاريكاتيرية في العالم العربي على نطاق واسع ويساهمون في التراث الثقافي للمنطقة فذهبت إلى مهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم (فيبدا) الذي تأسس عام 2008 بشخص مديرته دليلة نجم.

حضر إعلان أسماء الفائزين بجائزة محمود كحيل أعضاء لجنة التحكيم والفنانين الفائزين والمرشحين للجائزة ومعتز الصواف مؤسس مبادرة "معتز ورضا الصواف للشرائط العربية المصورة" المقدمة للجوائز.

وضمت لجنة التحكيم كل من رسام الكاريكاتير السياسي في صحيفتي جارديان وديلي ميرور البريطانيتين مارتن راوسن ومؤرخة الفن الدنمركية لويز لارسن وفنان الشرائط المصورة اللبناني جورج خوري (جاد) وفنان رسوم كتب الأطفال العراقي علي مندلاوي وكاتبة القصص المصورة اللبنانية لينا مرهج ومصممة الرسوم المتحركة الجزائرية ريم مختاري.

وقال علي مندلاوي "المعايير التي اتبعتها اللجنة كانت عالمية وصارمة لاختيار الفائزين، وأهمها جودة العمل وتأتي من خلال فهم الفنان نفسه لعمله، والفكرة الأساسية التي تتمحور حولها رسوماته، وذكائه في إيصال الرسالة بشكل بسيط إلى المتلقي، واستخدامه تقنيات مبتكرة في فنه".

وأضاف "اللجنة شددت على اختيار أعمال فيها تجديد من حيث التقنيات والخط المتبع من قبل الفنان وعلى الجرأة في طرح المواضيع والقضايا، خصوصا في فئة الكاريكاتير".

وأفادت أستاذة الفن في الجامعة الأميركية ومديرة مبادرة الشرائط المصورة العربية لينة غيبة التي تولت الإعلان عن الفائزين في المؤتمر الصحفي بأن "أكثر من 737 عملا فنيا تقدم إلى مختلف فئات الجائزة لفنانين من معظم الدول العربية، مثل مصر ولبنان والأردن والسعودية وسوريا وفلسطين والعراق والكويت واليمن والجزائر وليبيا وتونس والمغرب والسودان".

وأضافت أن "الأعمال التي تقدمت هي 270 في فئة الكاريكاتير السياسي، و174 في فئة الرسوم التصويرية والتعبيرية، و140 في فئة الشرائط المصورة، و13 في فئة القصص المصورة، و140 في فئة رسوم كتب الأطفال".

وتشتق الجائزة اسمها من الفنان اللبناني الراحل محمود كحيل (1936-2003) أحد أبرز رواد الكاريكاتير في لبنان والدول العربية.